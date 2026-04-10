Sau chỉ đạo của Thống đốc, một ngân hàng rời top 10 lãi suất online kỳ hạn 6 tháng

Văn Dân |

Đó là ngân hàng nào? Với top 10, người gửi tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng sẽ hưởng lãi suất bao nhiêu tính đến hết chiều 10/4?

Ngày 10/4, thị trường tiết kiệm online ghi nhận tín hiệu đáng chú ý đầu tiên sau cam kết ổn định mặt bằng lãi suất từ chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiều 9/4. VPBank và SeABank là hai ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn trung và dài, một số ngân hàng khác như KienlongBank, An Bình... cũng có một số động thái điều chỉnh giảm.

Riêng VPBank, các thông tin chính thức tính đến chiều 10/4 cho biết ngân hàng hạ lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 - 9 tháng 0,5 điểm phần trăm, từ 6,6% xuống còn 6,1%/năm. Sau sự điều chỉnh này, VPBank rời khỏi nhóm top 10 dẫn đầu kỳ hạn 6 tháng (gửi online). Trước đó, VPBank đứng ở vị trí thứ 6.

Bảng top10 lãi suất kỳ hạn 6 tháng tính đến trước 10/4, theo nguồn 24Hmoney

Xếp hạngNgân hàngLãi suất (%/năm)
1SHB7,5
2PGBank7,1
3UOB7,1
4LPBank6,8
5BIDV6,6
6VPBank6,6
7OCB6,4
8NCB6,3
9Bắc Á Bank6,3
10BVBank6,3

Sau khi VPBank hạ lãi suất, bảng xếp hạng kỳ hạn 6 tháng phân tầng rõ hơn. SHB tiếp tục giữ ngôi đầu với 7,50%/năm, mức cao nhất toàn thị trường ở kỳ hạn này. PGBank và UOB ở vị trí tiếp theo với 7,10%/năm. Khoảng cách giữa SHB và VPBank, từ 0,90 điểm % hôm trước nay nới rộng thành 1,40 điểm %.


Tường thuật trên Báo Dân trí cho biết, chiều 9/4 tân Thống đốc Phạm Đức Ấn nhận định bối cảnh quốc tế nhiều biến động, đặc biệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu tăng, gây áp lực lên lạm phát.

Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tại cuộc họp này, các ngân hàng thống nhất thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất. Các nhà băng theo đó cam kết sẽ điều chỉnh giảm cả lãi suất huy động và cho vay sau cuộc họp này.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại