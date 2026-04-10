Top 10 nơi gửi tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng lãi suất tốt nhất hôm nay

Văn Dân |

Lãi suất gửi tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng cập nhật đến trưa 10/4 có 2 ngân hàng giữ ở mức 4,8%.

Top 10 ngân hàng trả lãi suất online kỳ hạn 1 tháng tốt nhất hôm nay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa, tạo bởi AI Gemini.

Hai ngân hàng này là BIDV và Bảo Việt Bank.

Cụ thể, theo bảng lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân tại 38 ngân hàng tham khảo từ 24hmoney, tính đến trưa 10/4, nhóm dẫn đầu kỳ hạn 1 tháng hiện gồm BIDV và Bảo Việt Bank với mức 4,8%/năm.

Ngay sau nhóm này là PGBank, CIMB Bank và VIB... với khoảng 10 ngân hàng, cùng ở mức 4,75%/năm. Chênh lệch giữa vị trí đầu bảng và nhóm top 5 hiện chỉ 0,05 điểm %, cho thấy mặt bằng lãi suất ngắn hạn đang khá đồng đều ở nhóm ngân hàng trả cao.

Khoảng cách giữa nhóm đứng đầu và nhóm đứng cuối bảng khá lớn. Như trường hợp của HSBC, chỉ trả 1,00%/năm, tức kém tới 3,80 điểm phần trăm cho cùng một kỳ hạn so với BIDV và Bảo Việt Bank.

Ngoài BIDV lãi suất online 1 tháng ở mức 4,8%/năm, 3 ngân hàng thương mại nhà nước khác giữ lãi suất ở mức thấp gồm Vietcombank (2,10%) và VietinBank (2,40%), Agribank (3%).

Top 10 ngân hàng trả lãi suất online kỳ hạn 1 tháng tốt nhất hôm nay - Ảnh 2.

Top 10 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng tính đến trưa 10/4. Số liệu mang tính tham khảo, từ nguồn 24hmoney.

Tuy top10 lãi suất gửi online ở kỳ hạn 1 tháng chưa biến động, nhưng ở các kỳ hạn khác, bắt đầu có sự thay đổi, sau chỉ đạo của tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiều 9/4.

Cụ thể, theo Báo Dân Trí, VPBank và SEA Bank là 2 ngân hàng tiên phong giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn.

Với VPBank, lãi suất tiết kiệm online ở kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0,5%/năm, xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10-24 tháng giảm 0,3%/năm, còn 6,3%/năm. Riêng kỳ hạn 36 tháng được điều chỉnh giảm 0,5%/năm, xuống mức 5,6%/năm kể từ hôm nay.

SeABank cũng tương tự, giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng, điều chỉnh giảm lãi suất ở các kỳ hạn từ 6-36 tháng, với mức giảm phổ biến 0,2-0,3%/năm.

