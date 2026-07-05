Sau cái cúi đầu xin phép mẹ vợ gây bão MXH của chú rể Hà Nội: "Chúng tôi đã từng có những ngày không dễ dàng"

Khi được hỏi về thời gian gắn bó, chú rể Anh Đức có một góc nhìn rất đặc biệt.

Có 1 đoạn clip xúc động tại một đám cưới viral trên các trang mạng. Ngay trên sân khấu lễ đường, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, chú rể đã bất ngờ cúi đầu xin phép mẹ vợ để được gửi lời cảm ơn đến người mẹ đẻ của mình và 1 người đặc biệt khác. Khoảnh khắc đầy tinh tế, chân thành ấy không chỉ khiến những người có mặt tại khán phòng rơi nước mắt mà còn chạm đến trái tim của hàng triệu cư dân mạng. Được biết, chú rể trong đoạn clip viral ấy là Đức Anh, và cô dâu là Hải Anh. Đằng sau cái cúi đầu đầy lễ phép ấy là một câu chuyện dài về sự trưởng thành, lòng biết ơn và lời hứa của một người đàn ông từng lớn lên trong một gia đình khuyết thiếu hình bóng người cha.

Clip xúc động viral MXH (Nguồn: CTM Palace)

Yêu bằng sự bao dung và lòng biết ơn trên sân khấu lễ đường

Để có thể cùng nhau đứng trên sân khấu thiêng liêng của cuộc đời, cặp đôi đã có một hành trình đồng hành cùng nhau trải qua những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Khi được hỏi về thời gian gắn bó, chú rể Anh Đức có một góc nhìn rất đặc biệt. Anh không muốn định lượng tình yêu bằng những con số cụ thể của quá khứ, bởi với anh, tình yêu là câu chuyện của tương lai.

Giống như bất kỳ cặp đôi trẻ tuổi nào khác, hành trình của họ không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Những áp lực vô hình từ công việc, nỗi lo toan cho tương lai và cả những bất đồng, va vấp của tuổi trẻ đã có lúc thử thách tình cảm của cả hai. Thế nhưng, điều kỳ diệu là sau tất cả giông bão, họ chưa bao giờ lung lay ý định buông tay đối phương.

Anh Đức chia sẻ: "Chúng mình cũng từng có những ngày không dễ dàng. Có áp lực của công việc, của tương lai, có những lần bất đồng vì cả hai đều còn trẻ, còn nhiều điều phải học. Nhưng sau tất cả, chưa bao giờ tụi mình nghĩ đến chuyện rời xa nhau. Điều giữ mình ở lại không phải vì tình yêu lúc nào cũng rực rỡ, mà vì sau mỗi lần sóng gió, cả hai đều nhận ra rằng người mình muốn nắm tay đi tiếp vẫn là đối phương".

Anh Đức và Hải Anh

Chính vì đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão để đổi lấy một ngày nắng đẹp, cảm xúc của Anh Đức khi đứng trên sân khấu hôn lễ không đơn thuần là niềm vui chiến thắng hay sự thỏa mãn của việc "cuối cùng cũng cưới được nhau". Thay vào đó, lồng ngực anh ngập tràn hai chữ: Biết ơn. Anh biết ơn số phận đã cho mình gặp được Hải Anh, biết ơn gia đình hai bên đã luôn dang tay che chở, vun vén và tin tưởng vào tình yêu của hai đứa. Và trên hết, anh biết ơn vì đến tận giây phút thiêng liêng này, người con gái đứng cạnh anh vẫn vẹn nguyên là sự lựa chọn đầu tiên của những ngày xưa cũ.

Bản lĩnh của người đàn ông mang lại sự bình yên cho gia đình

Đằng sau sự chín chắn, thấu hiểu của Anh Đức ở tuổi trưởng thành là một khoảng lặng lớn trong tâm hồn. Anh là con út trong gia đình, và đau đớn thay, người cha kính yêu của anh đã mãi mãi ra đi...

Khoảnh khắc xúc động trong đám cưới

Trong ngày khoác lên mình bộ vest chú rể lịch lãm, nhìn thấy dòng người chúc phúc tấp nập, tâm trí Anh Đức lại hướng về người quá cố với một niềm tiếc nuối vô hạn:

"Bố mình đã đi xa từ năm trước. Có những ký ức theo thời gian đã dần nhạt đi, nhưng có một điều chưa bao giờ vơi, đó là cảm giác thiếu vắng mỗi khi cuộc đời bước sang một cột mốc mới. Ngày mình mặc vest làm chú rể, điều đầu tiên mình nghĩ đến là: 'Giá như hôm nay bố còn ở đây…'. Mình tin rằng bất kỳ người con nào cũng mong trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời sẽ được nhìn thấy ánh mắt tự hào của bố mẹ. Với mình, niềm hạnh phúc ấy chỉ còn một nửa".

Nhưng chính nỗi đau mất mát ấy đã trở thành động lực để Anh Đức nhìn lại và càng thêm trân quý, xót thương người phụ nữ duy nhất còn ở lại bên anh – người mẹ kính yêu. Suốt bao nhiêu năm qua, mẹ anh đã một mình gánh vác cả gia đình trên đôi vai gầy, lặng lẽ nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành mà chưa một lần buông lời than vãn. Mẹ không chỉ làm tròn thiên chức của một người mẹ, mà còn thay người cha đã khuất dạy cho anh những bài học xương máu về trách nhiệm, về lòng bao dung và sự tử tế của một đấng nam nhi.

Quan điểm về gia đình của Anh Đức qua mất mát mà trở nên vô cùng sâu sắc. Anh không đo đếm sự thành công của một người đàn ông bằng tiền tài hay địa vị xã hội, mà đo bằng sự bình yên trong ánh mắt của vợ con mỗi khi trở về nhà. Giờ đây, khi đã có một tổ ấm nhỏ của riêng mình, anh tự hứa sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp, che chở:

"Mình không dám hứa sẽ là một người chồng hoàn hảo hay một người cha tuyệt vời ngay từ đầu. Nhưng mình hứa sẽ luôn là người đàn ông biết đặt gia đình lên trước bản thân, biết yêu thương vợ, biết đồng hành cùng các con và không để những người mình yêu phải cô đơn trên hành trình của họ. Bởi mình đã từng lớn lên với một khoảng trống mang tên 'bố'. Nên hơn ai hết, mình hiểu sự hiện diện của một người cha có ý nghĩa đến nhường nào. Mình mong sau này, khi các con lớn lên, các con sẽ luôn có thể tự hào nói rằng: 'Bố luôn ở đó'. Đó sẽ là điều hạnh phúc nhất đối với mình".

Chuyện chưa kể về cái cúi đầu trên sân khấu

Bên cạnh những lời chia sẻ rút ruột rút gan của chú rể, cô dâu Hải Anh cũng lần đầu trải lòng về khoảnh khắc làm lay động hàng triệu trái tim trên mạng xã hội. Trái với những suy đoán của nhiều người cho rằng đây là một kịch bản được dàn dựng công phu để tạo hiệu ứng lấy nước mắt, Hải Anh khẳng định đó là một hành động bộc phát hoàn toàn tự nhiên từ sự chân thành của chồng mình.

Cô dâu Hải Anh xúc động nhớ lại:

"Khi thấy anh Đức bước đến trước mẹ mình, cúi đầu xin phép để được dành vài lời gửi tới mẹ ruột của anh, mình đã rất xúc động. Không chỉ vì những lời anh nói, mà còn vì cách anh lựa chọn bắt đầu bằng một lời xin phép.

Mẹ Loan vốn là một nhà giáo. Mẹ không bao giờ dạy chúng mình bằng những bài học lớn hay những lời răn dạy dài dòng. Nhưng chính cách mẹ sống, cách mẹ đối nhân xử thế và những phép tắc rất giản dị trong cuộc sống hằng ngày đã trở thành nề nếp của cả gia đình. Từ lời thưa gửi với ông bà, cha mẹ, đến sự kính trên nhường dưới, hay việc trước mỗi quyết định quan trọng đều dành cho nhau sự tôn trọng… tất cả đều được hình thành rất tự nhiên. Mẹ không bắt chúng mình phải làm, nhưng bằng chính sự mẫu mực của mình, mẹ đã khiến những điều ấy trở thành một phần trong cách sống của chúng mình".

Hành động cúi đầu của Anh Đức không phải để biểu diễn, mà là sự bộc lộ của một phông nền văn hóa gia đình, nơi sự tôn trọng luôn là gốc rễ của mọi mối quan hệ. Sự chân thành ấy đã chạm đến góc sâu khuất nhất trong trái tim người mẹ vợ. Sau buổi lễ, bà không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng Hải Anh biết, mẹ mình đã hoàn toàn an tâm và xúc động khi gả con gái cho một người đàn ông biết kính trọng cha mẹ, biết trân quý những giá trị gia đình.

"Đến bây giờ, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, mình vẫn tin rằng điều khiến mọi người xúc động không phải là cái cúi đầu, mà là sự chân thành phía sau cái cúi đầu ấy", cô dâu cho biết.

Đoạn clip viral trên mạng xã hội rồi cũng sẽ trôi qua theo thời gian, nhưng giá trị của sự chân thành và tình yêu thương gia đình thì sẽ luôn ở lại. Câu chuyện đám cưới của cặp đôi là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến những người trẻ: Hôn nhân vững chãi không được xây dựng từ những lời thề nguyền hoa mỹ, mà bắt đầu từ những cái cúi đầu đầy tôn trọng, từ lòng biết ơn đấng sinh thành và từ lời hứa gắn bó, đồng hành không để người mình yêu phải cô đơn.

Nguồn: CTM Palace, NVCC