Sau bao công sức tiếp lực cho Nga ở Ukraine, Triều Tiên sắp được "đền đáp" bằng Su-57?

Theo Military Watch, sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, quan hệ chiến lược và an ninh giữa Nga và Triều Tiên đã không ngừng mở rộng. Bình Nhưỡng nổi lên như một đối tác hỗ trợ về nguồn cung nhân lực và vật lực cho Moscow.

Mặc dù trong năm 2022, việc Nga mua sắm vũ khí từ Triều Tiên vẫn còn ở mức khiêm tốn, nhưng sự phụ thuộc của Lực lượng Vũ trang Nga vào khí tài từ người láng giềng Đông Á này ngày càng trở nên lớn hơn.

Nguyên nhân bắt nguồn từ sự suy yếu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga thời hậu Xô Viết, cộng với kho dự trữ khí tài lục quân ngày càng cạn kiệt, biến Triều Tiên thành một nhà cung cấp thiết yếu.

Tính đến quý II năm 2025, gần một nửa số đạn pháo mà Quân đội Nga sử dụng có nguồn gốc từ Triều Tiên. Thậm chí, nhiều đơn vị pháo binh Nga gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn đạn dược này; đến giữa năm, ít nhất sáu đơn vị pháo binh đã phải nhập từ 50 đến 100% lượng đạn dược từ Triều Tiên.

Thỏa thuận đổi vũ khí lấy công nghệ

Có thông tin cho rằng Nga đang thanh toán cho các đợt vận chuyển thiết bị quân sự khổng lồ này bằng ngoại tệ mạnh và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, một số nguồn tin chưa xác thực còn cho biết Nga cũng đã chuyển giao một lượng vũ khí hạn chế cho phía Triều Tiên.

Về mặt địa lý quân sự, Triều Tiên nằm trong khu vực có tính cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều so với Nga. Họ bị bao quanh bởi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các lực lượng Hoa Kỳ - những bên sở hữu năng lực quân sự vượt trội đáng kể so với các lực lượng tại châu Âu.

Do đó, dù các khí tài của Nga như tiêm kích Su-30SM và Su-35 tương đối cạnh tranh tại chiến trường châu Âu, nhưng tại Đông Á, chúng lại khiến Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) lép vế trước các nước láng giềng.

Tuy nhiên, giới chức Triều Tiên từ nhiều năm nay đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tiêm kích Nga. Tháng 9/2023, phái đoàn Triều Tiên đã đến thăm Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur (nơi sản xuất Su-35 và Su-57) tại vùng Viễn Đông Nga. Trong đó, Su-57 sẽ mang lại năng lực tác chiến tương đương với các tiêm kích F-35 mà đối thủ của Triều Tiên đang sở hữu. Đây cũng được xem là khoản đầu tư hiệu quả hơn so với các dòng tiêm kích Nga khác nhờ tiềm năng chiến đấu vượt trội.

Không quân chiến đấu có người lái vẫn là một trong số ít lĩnh vực mà ngành công nghiệp quốc phòng quy mô lớn của Triều Tiên chưa thể tự chủ. Quốc gia này đã không thể mua mới tiêm kích Nga từ đầu những năm 2000, ban đầu do sức ép từ phương Tây lên Moscow, và sau đó là do các lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Việc cung cấp Su-57 sẽ giúp Nga giải quyết hai vấn đề: vừa trang trải các khoản nợ lớn đang gia tăng nhanh chóng với Bình Nhưỡng, vừa tăng cường năng lực tác chiến không quân cho một đối tác chiến lược then chốt.

Việc Triều Tiên sở hữu năng lực không quân mạnh hơn sẽ mang lại lợi ích lớn cho Moscow, đồng thời giảm bớt áp lực phòng thủ cho Nga tại khu vực Viễn Đông. Thương vụ này cũng có thể kích cầu sự quan tâm của các khách hàng quốc tế đối với chương trình Su-57. Đồng thời, việc giao một phần dây chuyền sản xuất linh kiện cho các nhà máy Triều Tiên có thể giúp cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa chi phí.

Vào tháng 1/2024, A. B. Abrams - chuyên gia hàng đầu về an ninh Triều Tiên - đã phân tích cách thức mà Moscow có thể xuất khẩu tiêm kích mà không vi phạm các lệnh trừng phạt. Một trong những khả năng là thành lập các đơn vị hỗn hợp với sự tham gia của nhân sự Nga, nhằm tránh việc bị coi là "xuất khẩu vũ khí" trực tiếp.

Một dấu hiệu củng cố cho kế hoạch mua sắm này là vào tháng 10/2024, các nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết phi công chiến đấu Triều Tiên đã được phái đến Vladivostok (vùng Viễn Đông Nga) từ tháng trước đó. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng họ đã bắt đầu quy trình huấn luyện trên các dòng tiêm kích hiện đại.

Đối trọng với F-35

Trước việc F-35 được triển khai tại Hàn Quốc và Nhật Bản, phía Triều Tiên đã bày tỏ lo ngại sâu sắc. Do đó, việc mua sắm Su-57 để bổ trợ cho mạng lưới phòng không mặt đất ngày càng tiên tiến sẽ là giải pháp đảm bảo an ninh trước các thách thức mới nổi này.

Sức hấp dẫn của dòng tiêm kích này càng tăng lên khi biến thể mới Su-57M1 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026. Biến thể này sở hữu khung thân rộng hơn, có khả năng bay hành trình siêu âm ở tốc độ cao hơn, tàng hình tốt hơn, đồng thời được trang bị radar chính thế hệ mới cùng động cơ AL-51F.

Phiên bản Su-57 tiêu chuẩn đã trải qua quá trình thực chiến dày dạn hơn bất kỳ dòng tiêm kích cùng thế hệ nào. Tại chiến trường Ukraine, nó đã thực hiện các nhiệm vụ trấn áp phòng không, không chiến, hoạt động trong không phận được bảo vệ nghiêm ngặt của đối phương, cũng như các nhiệm vụ tấn công chính xác. Biến thể mới hứa hẹn sẽ nâng cao đáng kể những năng lực này.