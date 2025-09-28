Sau Ấn Độ, thêm một quốc gia dần quay lưng với dầu Nga: Lượng nhập khẩu giảm xuống thấp nhất 5 tháng, là khách hàng lớn nhất tại EU

Ảnh minh họa

Theo Reuters, lượng dầu thô của Nga nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể trong tháng 9, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4, trích dữ liệu từ LSEG và các thương nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh từ các nguồn cung khác, ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt, cũng như áp lực gia tăng từ phía Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là khách hàng châu Âu lớn nhất và là nhà nhập khẩu dầu Ural vận chuyển đường biển lớn thứ hai sau Ấn Độ. Trong tháng 6, Ankara đã mua khoảng 1,6 triệu tấn dầu Ural – mức cao nhất kể từ tháng 5/2024. Tuy nhiên, khối lượng dự kiến tháng 9 chỉ còn khoảng 1,2 triệu tấn.

Dù không tham gia vào các lệnh trừng phạt của phương Tây, Ankara vẫn phải tuân thủ luật pháp và quy định quốc tế, khiến các thương vụ mua bán với Nga thường xuyên biến động theo bối cảnh chính trị – kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã kêu gọi các đồng minh chấm dứt mua dầu và khí đốt từ Nga nhằm làm suy yếu nguồn thu quan trọng của Moscow. Sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Trump cho biết Ankara có thể đồng ý với đề xuất này và ám chỉ khả năng Washington dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy vậy, việc Thổ Nhĩ Kỳ có thay đổi lập trường hay không vẫn là dấu hỏi, khi Ankara duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Moscow trong nhiều năm qua. Điện Kremlin khẳng định quyết định nhập khẩu là “quyền tự chủ” của Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ tiếp tục nếu điều đó mang lại lợi ích kinh tế.

Đầu năm nay, Tập đoàn lọc dầu Tupras của Thổ Nhĩ Kỳ từng tạm ngừng mua dầu Nga do giá Ural vượt trần 60 USD/thùng mà phương Tây áp đặt. Sau khi giá hạ nhiệt xuống dưới ngưỡng này, việc nhập khẩu được nối lại.

Tuy nhiên, vào tháng 7, EU và Anh tiếp tục siết chặt bằng cách hạ mức trần giá xuống 47,6 USD/thùng, khiến giao dịch trở nên phức tạp hơn.

Cho đến nay, cả Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đều chưa đưa ra bình luận chính thức về xu hướng nhập khẩu sụt giảm. Giới quan sát cho rằng Ankara đang đứng trước bài toán cân bằng: một mặt phải duy trì quan hệ hợp tác với Moscow để đảm bảo an ninh năng lượng, mặt khác không thể phớt lờ sức ép ngày càng lớn từ Washington và châu Âu.

Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu biến động, chính sách năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường. Việc Ankara lựa chọn duy trì nhập khẩu ở mức cao, hay dần cắt giảm theo hướng phù hợp với các yêu cầu quốc tế, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cán cân cung – cầu dầu thô trong khu vực.

Theo Reuters﻿