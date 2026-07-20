Sau AI và bán dẫn, đây sẽ là lĩnh vực tiếp theo quyết định năng lực cạnh tranh của các quốc gia trong tương lai: Hơn 500 tài năng từ 30 quốc gia sắp quy tụ tại Việt Nam

Lĩnh vực này đang được nhiều quốc gia xem là lớp công nghệ chiến lược tiếp theo sau trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Công nghệ lượng tử đang được nhiều quốc gia xem là lớp công nghệ chiến lược tiếp theo sau trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn, với tác động tiềm năng đến tính toán, bảo mật dữ liệu, mô phỏng vật liệu, cảm biến, y tế, quốc phòng và chủ quyền số.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu Việt Nam phải chủ động nghiên cứu, làm chủ các công nghệ chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thực hiện chủ trương đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg, xác định "An ninh mạng và lượng tử" là một trong mười nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia.

"Công nghệ lượng tử sẽ là một trong những công nghệ nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh của các quốc gia trong tương lai", ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ.﻿

Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg, xác định "An ninh mạng và lượng tử" là một trong mười nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia

Sau gần sáu tháng phát động trên phạm vi toàn cầu, Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội (QC4SG 2026) đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ ngày 24-28/7/2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum) và Viện Lượng tử Mở (Open Quantum Institute - OQI/CERN) tổ chức vòng chung kết của QC4SG 2026 với sự tham gia của 26 đội thi xuất sắc nhất với gần 100 thí sinh cùng khoảng 50 chuyên gia và cố vấn quốc tế.

QC4SG 2026 là sự tiếp nối của SEA Quantathon 2025, cuộc thi hackathon lượng tử đầu tiên của Đông Nam Á. Sau thành công của mùa giải đầu tiên, với sự hỗ trợ của NIC, VNQuantum đã chính thức được thành lập và trở thành mạng lưới chuyên gia công nghệ lượng tử năng động của Việt Nam.

Đến nay, Mạng lưới đang từng bước kết nối các nhà khoa học, trường đại học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ thế giới như IBM, Pasqal,…để thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Việc thu hút đông đảo tài năng quốc tế ngay từ mùa giải đầu tiên tổ chức tại Việt Nam và lần thứ 2 tại Đông Nam Á cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, đồng thời khẳng định QC4SG đang từng bước trở thành một trong những sân chơi đổi mới sáng tạo uy tín của khu vực Đông Nam Á.

﻿Quyết tâm phát triển các công nghệ chiến lược

Thông qua QC4SG 2026, Việt Nam không chỉ đăng cai một sự kiện công nghệ quốc tế mà còn khẳng định quyết tâm phát triển các công nghệ chiến lược theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Với vai trò đầu mối phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, NIC tiếp tục kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, phát triển cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của đổi mới sáng tạo và công nghệ lượng tử trong khu vực.

Là đơn vị được Chính phủ giao thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và các ngành công nghệ chiến lược, NIC đã chủ động kết nối cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước, hỗ trợ thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum) từ năm 2025.

Đến nay, mạng lưới đã quy tụ khoảng 200 nhà khoa học, chuyên gia, trường đại học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

Đại diện Ban tổ chức, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho biết: "Thông qua QC4SG 2026, NIC mong muốn tiếp tục kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư để hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ các ý tưởng tiềm năng phát triển thành sản phẩm, startup và doanh nghiệp công nghệ, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển các công nghệ chiến lược".

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)

Trong 5 ngày diễn ra chương trình, các đội thi sẽ tham gia chuỗi hoạt động phát triển giải pháp, đào tạo chuyên sâu, cố vấn bởi các chuyên gia quốc tế, trình bày trước Hội đồng chuyên môn và vòng Chung kết Demo Day. Đặc biệt, VNQuantum Dealroom sẽ kết nối các đội thi với doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các đối tác công nghệ nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và gọi vốn.

Đại diện UBND tỉnh Gia Lai cho biết: "Việc đăng cai QC4SG 2026 và chuỗi hoạt động Năm Lượng tử Gia Lai là cơ hội để địa phương kết nối với cộng đồng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế. Tỉnh Gia Lai mong muốn thông qua sự kiện này thúc đẩy hợp tác, thu hút nguồn lực chất lượng cao, từng bước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương."

Sau vòng chung kết, các đội xuất sắc sẽ tiếp tục tham gia chương trình ươm tạo do NIC và VNQuantum triển khai đến hết năm 2026; được các chuyên gia quốc tế đồng hành hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh và kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư để thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, PGS.TS Nguyễn Lương Quang, Viện IAS (Pháp), Trưởng ban Nghiên cứu & Phát triển VNQuantum, nhấn mạnh: "QC4SG không chỉ là một hackathon mà là nền tảng để xây dựng cộng đồng công nghệ lượng tử của khu vực. Chúng tôi mong muốn kết nối các nhà khoa học, kỹ sư, startup, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm đưa những ý tưởng lượng tử trở thành các sản phẩm tạo giá trị cho xã hội. VNQuantum sẽ tiếp tục đồng hành cùng NIC trong việc phát triển nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng hệ sinh thái công nghệ lượng tử bền vững cho Việt Nam."