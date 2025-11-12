Sau 50 tuổi, tôi nhận ra đây là 3 “tài sản” đáng đầu tư nhất thay vì chỉ lo tiết kiệm, càng biết sớm càng lãi to

Đến năm 50 tuổi, tôi nhận ra mỗi người chúng ta đều giống như một con thuyền nhỏ, thăng trầm trong dòng nước xiết của cuộc đời. Muốn con thuyền nhỏ này thuận buồm xuôi gió tiến về phía trước thì nhất định phải có những chiếc neo vững chãi để chống chọi với mọi loại sóng gió. Những chiếc mỏ neo này chính là “tài sản” được tích lũy qua nhiều năm, khi đã đủ mỗi người không cần chỗ dựa nào khác mà tự mình làm giàu cả về vật chất lẫn tinh thần cho bản thân.

Kỹ năng xuất sắc trong 1 lĩnh vực

Một người thợ mộc họ Lưu nổi tiếng được nhiều người tìm đến xin truyền nghề nhưng ông từ chối vì muốn con trai kế nghiệp. Tuy nhiên người con trai lại không thích nghề của cha vì cho rằng ít được xã hội coi trọng. Dù vậy, anh cũng chẳng chăm chỉ làm chuyên môn nào khác.

Một ngày, ông Lưu đưa con trai đống gỗ vụn, yêu cầu con ra chợ bán giá 100 NDT (hơn 300.000 đồng). Hôm sau, ông đưa tủ gỗ cho con đi bán, lần này giá 1.000 NDT (3,5 triệu đồng). Vài ngày sau, người thợ mộc bảo con bán bộ bình phong ông dày công chế tác, lần này 10.000 NDT (35 triệu đồng). Khi con về nhà, ông Lưu mới nói với con: “Cùng là đống gỗ đó nhưng gỗ vụn chỉ bán với giá rẻ còn gỗ được chế tác lại có giá cao gấp cả trăm lần. Gỗ không có giá trị cao, thứ đáng giá hơn cả là kỹ năng làm gỗ”.

Người con trai hiểu ra, quyết tâm học hỏi tay nghề từ cha mình, vừa miệt mài tự học nâng cao kỹ năng. Danh tiếng anh sau này cũng không thua cha, ngày càng nhiều khách hàng tìm đến.

Một người không có năng lực cốt lõi giống như một chiếc lá lìa cành, không có chỗ neo đậu, luôn bị gió điều khiển mà chẳng thể tự quyết định số phận của mình. Chính vì vậy, muốn có chỗ đứng không thể thay thế, chỉ có cách không ngừng học hỏi và học thêm các kỹ năng, khi đó người cầm mái chèo cuộc sống chính là bản thân bạn.

Tư duy

Khái niệm “tư duy logic” là khả năng vận dụng các phương pháp logic để quan sát, phân tích, suy luận sự việc, diễn đạt quá trình tư duy của bản thân một cách chính xác. Khi một người sở hữu vốn tư duy logic, họ có thể giải quyết mọi vấn đề rối ren từ nguyên nhân gốc rễ và tìm ra giải pháp tối ưu.

Năm 1956, Mỹ xây dựng một số đường cao tốc mới ở khu vực North Corbin. Khi Harland Sanders và những người bạn biết tin, họ đã lên kế hoạch mở một trạm xăng gần đường cao tốc. Nhưng khi đến North Corbin, họ phát hiện ở đây đã có rất nhiều trạm xăng từ vài tháng trước đó.

Khi bạn của Sanders vẫn có ý định chi tiền để mở trạm xăng thì ông lại đi khảo sát đường trong vào vài km, tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng về nhu cầu của người đi qua cung đường này. Sanders phát hiện chưa có bất kỳ một hàng quán nào nên ông quyết định mở một nhà hàng bán thức ăn nhanh cách trạm xăng. Kết quả là doanh thu nhà hàng bùng nổ vì không có nhiều đối thủ cạnh tranh, trong khi trạm xăng nào cũng thưa thớt. Và đó là cách đế chế KFC ra đời.

Không phải giếng không có nước, mà có thể do bạn đào chưa đủ sâu. Không phải thành công đến chậm mà là tư duy chưa đúng hướng. Thành công hay thất bại của một người phụ thuộc vào cách họ nhìn nhận thế giới và sự khác biệt về số phận giữa con người với nhau thường nằm ở khoảng cách về khả năng tư duy. Chỉ bằng cách nâng cao tư duy và có kỹ năng phân tích vấn đề, không ngừng khám phá bên ngoài và suy nghĩ bên trong bạn mới tạo nên đột phá khác số đông.

Tinh thần vững vàng, lạc quan trước mọi hoàn cảnh

Nhà tâm lý học Oscar Ichazo từng đề xuất 2 khái niệm "tính cách thỏ" và "tính cách sư tử". Những người có tính cách con thỏ vô cùng an phận, không có dũng khí đối mặt với rủi ro trong khi người có tính cách sư tử dám dấn thân và không sợ thất bại. Nhóm sau thường thành công hơn trong cuộc sống và có những thành tựu đáng ngưỡng mộ dù phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức hơn.

Một đoạn video về công nhân họ Liêu chiếu trên kênh truyền hình CCTV (Trung Quốc) gây sốt mạng xã hội đất nước tỷ dân. Anh công nhân này làm việc từ sáng đến tối trên công trường, dù gió lạnh vẫn chăm chỉ khuấy xi măng, xếp gạch, lao động không ngừng nghỉ. Dù nghề nghiệp của anh không được đánh giá cao trong xã hội, công việc lại vất vả nhưng anh Liêu không phàn nàn gì cả, luôn giữ thái độ lạc quan.

Anh công nhân còn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống bằng cách quay video, hát để bản thân vui lên mỗi khi mệt mỏi và làm việc bằng toàn bộ tâm huyết. Khi có lương, anh Liêu lại dành cho vợ một điều bất ngờ. Những đoạn video ngắn của anh nổi tiếng khắp mạng xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người dân lao động.

Đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống dồn bản thân vào đường cùng nhưng điều thực sự đang dồn nén chính là tâm trí chính mình. Cuộc sống có thể xảy ra nhiều chuyện không như ý nhưng tâm trí là thứ mỗi người hoàn toàn có thể kiểm soát, tâm tắc nghẽn thì thân thêm đau, lòng nhẹ nhõm thì vạn sự an nhàn. Chỉ khi giải thoát tâm trí khỏi những suy nghĩ tiêu cực, không hài lòng bạn mới hoàn toàn tập trung để tạo ra những giá trị chất lượng hơn cho cuộc sống của mình.