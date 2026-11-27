Dòng tiêm kích thế hệ thứ năm này dường như đang được thử nghiệm nhiều hơn là trực tiếp tham chiến trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Su-57 vẫn ra hàng nhỏ giọt

Theo thông báo từ Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), các tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 vẫn được bàn giao đều đặn cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS). Tuy nhiên, "đều đặn" không có nghĩa là "số lượng lớn".

Tính từ khi bắt đầu đưa vào khai thác năm 2020 đến nay, tổng số máy bay loại này được xuất xưởng chỉ nhỉnh hơn 50 chiếc. Và những chiếc "Sukhoi" thế hệ mới này rất hiếm khi lọt vào tầm mắt người quan sát, cả trên bầu trời lẫn dưới mặt đất — có lẽ ngoại trừ phi công thử nghiệm Sergey Bogdan, người trực tiếp cầm lái đưa các nguyên mẫu của dòng tiêm kích này cất cánh.

Ngay từ năm 2010, Sergey Bogdan đã đánh giá rất cao phẩm chất của chiếc máy bay này, đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng cơ động và sự dễ dàng trong thao tác điều khiển.

Khi đó, giới quan sát từng tin rằng Su-57 sẽ trở thành một trong những dòng tiêm kích chủ lực của không quân Nga. Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra như vậy — dự án tỏ ra quá đắt đỏ, khiến cỗ máy này không thể đi vào biên chế đại trà.

Giống như bất kỳ dòng máy bay mới nào chưa đạt được nhịp độ sản xuất hàng loạt, tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga có mức giá khá cao: khoảng 2,23 tỷ rúp mỗi chiếc (tổng chi phí của toàn bộ chương trình ước tính lên tới 60 tỷ rúp).

Chính yếu tố tài chính này đã tác động trực tiếp đến sự chậm trễ trong quá trình nghiên cứu và sản xuất, bao gồm cả khung thân máy bay lẫn động cơ hàng không giai đoạn hai dành cho nó.

Mức giá ban đầu của Su-57 từng được dự kiến vượt ngưỡng 3 tỷ rúp — con số này sau đó đã được Tổng thống Vladimir Putin kéo giảm sau khi yêu cầu UAC cắt giảm 20% giá thành.

"Sự chậm trễ trong dây chuyền sản xuất hàng loạt Su-57 bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau", chuyên gia hàng không, Đại tá dự bị Alexander Drobyshevsky chia sẻ với tờ Svobodnaya Pressa.

"Ngay trong nội bộ Bộ Quốc phòng, quan điểm đối với việc sản xuất tiêm kích thế hệ thứ năm cũng thay đổi theo từng thời kỳ, một phần vì chi phí quá cao — với số tiền đó, quân đội hoàn toàn có thể mua được hai chiếc tiêm kích Su-35.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia này, Su-57 vẫn chưa sở hữu trọn vẹn những đặc tính của một máy bay tàng hình như quảng cáo, và động cơ trang bị trên những lô máy bay đầu tiên cũng tỏ ra hơi yếu. Tuy nhiên, nhìn chung đây vẫn là một mẫu tiêm kích xuất sắc về độ cơ động lẫn hỏa lực, và 76 chiếc máy bay loại này chắc chắn không hề dư thừa đối với Nga".

Về phương thức tác chiến, Su-57 được định hướng sử dụng như một dạng "lực lượng đặc nhiệm trên không", đóng vai trò hỗ trợ công nghệ cao cho các phương tiện bay khác, bao gồm cả tiêm kích thông thường lẫn máy bay không người lái S-70 "Okhotnik".

Su-57 là một "nhạc trưởng trên không", vừa có khả năng tự mình giáng đòn tấn công vào các mục tiêu mặt đất và không chiến hiệu quả với máy bay đối phương, vừa đảm nhiệm vai trò điều phối hoạt động tác chiến cho cả biên đội máy bay khác.

Tinh nhuệ không đồng nghĩa với đại trà

"Xét về quá trình phát triển và ứng dụng thực chiến, tiêm kích Su-57 có thể được đem ra so sánh với xe tăng T-14 'Armata'", chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin nhận định với SP.

"Tiềm năng là rất lớn, nhưng cả khí tài mặt đất lẫn trên không này đều chưa thể đưa vào sử dụng đại trà. Điều này có nhiều lý do. Đúng là có yếu tố tài chính, khi cả mẫu xe tăng lẫn tiêm kích này đều đắt đỏ hơn đáng kể so với các dòng tương đương.

Chẳng hạn, với nguồn ngân sách bỏ ra cho một chiếc Su-57, người ta có thể sản xuất ít nhất hai tiêm kích thế hệ thứ tư Su-35; còn kinh phí chế tạo một chiếc 'Armata' đủ để xuất xưởng từ 2 đến 3 xe tăng T-90 'Proryv'. Bộ Quốc phòng cũng phải tính toán bài toán kinh tế rất kỹ lưỡng."

Cũng cần lưu ý rằng Su-57 không được tạo ra chỉ để thay thế đơn thuần cho các tiêm kích thế hệ trước. Đây là cỗ máy chỉ huy trên không, có năng lực không chỉ độc lập tác chiến mà còn hiệu chỉnh hoạt động của cả một cụm không quân. Nhờ hệ thống radar và thiết bị dẫn đường hiện đại, chiếc máy bay này có tính năng tương đương với các phương tiện cảnh báo sớm và chỉ huy trên không tầm xa.

Su-57 có thể phát hiện các mục tiêu trên không của đối phương rồi truyền dữ liệu cho những máy bay khác. Nhờ vậy, các tiêm kích đồng đội không cần phải mạo hiểm bay vào vùng hỏa lực phòng không của đối phương. Dù vậy, khi cần thiết, bản thân Su-57 cũng đủ sức khai hỏa hiệu quả vào cả mục tiêu trên không lẫn dưới mặt đất.

Ban đầu, giới chức quân sự từng dự tính sẽ thành lập một số trung đoàn trong biên chế Nga được trang bị chuyên biệt tiêm kích Su-57. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, phương án này bị đánh giá là chưa thực sự hợp lý; thay vào đó, sức mạnh tấn công chủ lực vẫn được giao phó cho các dòng tiêm kích Su-35 và Su-30.

Dẫu vậy, nhìn vào nhịp độ sản xuất hiện nay, những chiếc "Sukhoi" thế hệ thứ năm hứa hẹn sẽ sớm được bàn giao cho quân đội với số lượng lớn hơn. Và theo thời gian, dòng tiêm kích này sẽ thực hiện trọn vẹn sứ mệnh vốn có của mình — làm chủ bầu trời.