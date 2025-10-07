Sau 3 năm sống tối giản, tôi chợt nhận ra rằng mình đã sai

Một số người cho rằng chủ nghĩa tối giản có nghĩa là tiết kiệm. Một số người cho rằng chủ nghĩa tối giản là để tiết kiệm tiền. Trên thực tế, những khái niệm này còn quá chung chung. Một số người thậm chí còn đi quá xa khi theo đuổi lối sống tối giản.

Thực ra, tôi cũng là người theo chủ nghĩa tối giản. Tôi vẫn rất tằn tiện trong cuộc sống. Tôi hầu như không bao giờ ăn đồ mang về, cũng không thường xuyên đi dự tiệc, cũng không bao giờ đi taxi.

Tôi sử dụng phương tiện giao thông công cộng bất cứ nơi nào có thể và đi bộ một quãng ngắn. Tôi không đến tiệm giặt khô để giặt quần áo. Tôi giặt áo khoác bằng tay ở nhà vào mùa đông.

Sau ba năm sống tối giản, tôi chợt cảm thấy cuộc sống của mình rất “chặt chẽ”. Tôi luôn quan tâm đến tiền bạc và có nhiều tính toán khác nhau trong cuộc sống, điều này cũng tạo ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực và trầm cảm, dần dần ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của tôi.

Vì thế tôi đã tổ chức lại bản thân mình.

Sau ba năm sống theo chủ nghĩa tối giản, tôi chợt nhận ra: Chủ nghĩa tối giản sai lầm thực ra lại là sự lãng phí lớn nhất. Nó không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn mà thậm chí còn ảnh hưởng đến nhiều mặt. Nhiều người đã rơi vào đó và mắc kẹt trong đó mà không hề hay biết.

Bây giờ tôi không còn lo lắng về việc tự mình giặt quần áo nữa, nếu không có thời gian thì tôi sẽ gửi đi giặt khô.

Vì ở đời có rất nhiều tiền không thể tiết kiệm được, chẳng hạn như những khoản tiền này tưởng như tiết kiệm được nhưng thực ra lại là “lãng phí”.

01. Đừng tiết kiệm những khoản tiền có hại cho sức khỏe của bạn

Bất kể thời điểm nào, một cơ thể khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bạn Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng phải bảo vệ sức khỏe của mình. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì có hại cho sức khỏe của mình chỉ để tiết kiệm tiền.

Ví dụ, tôi không muốn vứt đồ ăn thừa ở nhà, vì nghĩ rằng vứt chúng đi là lãng phí, tôi vẫn ăn chúng sau vài ngày, cuối cùng tôi bị ốm và phải nhập viện, tốn hàng triệu đồng.

Tôi mua rất nhiều trái cây, phát hiện có một số bị thối nên tôi bắt đầu ăn những trái thối trước, giữ lại những trái tốt, cuối cùng tôi ăn cả một rổ trái thối…

Tôi trì hoãn việc đến bệnh viện để kiểm tra một căn bệnh nhỏ. Tôi nghĩ đến bệnh viện sẽ lãng phí tiền bạc nên tôi đã chịu đựng và đến một phòng khám nhỏ để kê đơn thuốc, tốn rất nhiều tiền thuốc men nhưng bệnh không thuyên giảm. Cuối cùng, tôi vẫn phải đến bệnh viện lớn…

Đừng bao giờ tiết kiệm tiền liên quan đến sức khỏe của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng hôm nay bạn tiết kiệm tiền, bạn có thể phải trả giá vào ngày mai và chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn tiết kiệm được.

02. Đừng lãng phí thời gian và tiền bạc

Thời gian là công bằng và tất cả chúng ta đều có một khoảng thời gian như nhau, nhưng một số người trân trọng nó và một số lại lãng phí nó.

Ví dụ, một số người thức khuya mua sắm trực tuyến chỉ để được giảm giá .

Những người khác, để tiết kiệm một vài nghìn đồng, đã dành hàng giờ để so sánh các sản phẩm khác nhau hoặc thậm chí trả lại sau khi mua về nhà và so sánh.

Lãng phí nhiều thời gian vào việc tiết kiệm những đồng tiền nhỏ là điều không xứng đáng nhất và lớn nhất, bởi mỗi tấc thời gian đều đáng giá một tấc vàng, và mỗi tấc vàng cũng không thể mua được một tấc thời gian.

Những điều đúng đắn, đọc báo, tập thể dục và tập thể dục có ý nghĩa hơn.

03. Đừng tiết kiệm tiền cho sự “tăng trưởng” của chính bạn

Cuộc sống là một quá trình học hỏi và cải tiến không ngừng. Hãy sống cho đến khi bạn già và học cho đến khi bạn già. Đừng từ bỏ việc học cho dù bạn ở độ tuổi nào. Chỉ có kiến thức phong phú mới có thể nâng cao nhận thức của bạn.

Hãy mở rộng tầm nhìn của bạn và nắm bắt cơ hội để học hỏi. Ví dụ đơn giản nhất là bạn không thể chỉ mua sách mà không đọc chúng chỉ để tiết kiệm tiền.

Kết luận:

Chủ nghĩa tối giản không hẳn là tằn tiện, và tằn tiện cũng không hẳn là keo kiệt. Mọi việc phải làm có chừng mực. Biết siêng năng và tiết kiệm là một điều tốt, nhưng đó cũng là bệnh giang mai. Nếu quá tằn tiện, bạn sẽ dần dần phát triển thành tâm lý keo kiệt. Đây không phải là một điều tốt, và nó cực kỳ nguy hiểm. Tiền đề của cuộc sống đơn giản là không làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn và đạt được một cuộc sống đơn giản khiến bạn thoải mái.