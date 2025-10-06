Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy khi vừa sở hữu trí thông minh lại có cả sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán hiếm có. Con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc phân tích vấn đề, nhất là thu vén, quản lý tài chính không ai bằng nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Tử vi học có nói, dù Ất Tỵ là năm may mắn nói chung với tuổi Dậu, nhưng tháng 8 âm lại là lúc con giáp này nên thận trọng. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, người tuổi Dậu cần tránh quá tham lam trong đầu tư để không chịu rủi ro tài chính. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần đề phòng bạn xấu.

Tuy nhiên, chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 9 âm gõ cửa, tuổi Dậu sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì tháng 8 âm là thời kỳ khó khăn cuối cùng của con giáp này trong năm nay, nên từ tháng 9 âm, đón đợi tuổi Dậu hầu như sẽ đều chỉ là niềm vui. Sự nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tài lộc thăng hoa, càng về cuối năm, con giáp này sẽ càng giàu có thịnh vượng.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp có nhiều ưu điểm. Chăm chỉ, cầu thị, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình trong công việc, họ là mẫu người đáng tin cậy. Bên cạnh đó, tuổi Tuất còn được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó dù gặp khó khăn nào cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố ấy sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho con giáp này.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Cũng giống như tuổi Dậu, tuổi Tuất cũng có một tháng 8 âm tương đối thử thách. Hung cát đan xen, con giáp này được khuyên nên giữ bình tĩnh, không nóng vội trong công việc, đầu tư để tránh thất thoát tiền bạc. Song chỉ cần 2 tuần nữa, tuổi Tuất cũng sẽ không còn gì phải lo lắng, vì tháng 8 âm là thời kỳ khó khăn cuối cùng của con giáp này. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, những tín hiệu khả quan dần quay lại với con giáp tuổi Tuất. Sự nghiệp ổn định, dòng tiền tích cực chảy về túi những người biết nỗ lực, tuổi Tuất sẽ là con giáp hái ra tiền, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được quý nhân ở bên che chở bởi sự hiền lành, chân thật, nhân hậu và tử tế. Với tinh thần vui vẻ, lạc quan, sự tích cực và chăm chỉ, con giáp này chính là những ông "Thần tài", đem đến may mắn và tài lộc cho cuộc sống của chính họ và người thân của họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Nếu như tuổi Dậu và tuổi Tuất là con giáp rất chờ đợi tháng 9 âm thì ngược lại, tuổi Hợi lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Hợi được khuyên nên "chọn bạn mà chơi" kẻo gặp thiệt thòi. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt để tránh nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.