Sát vách Mỹ, hơn 6 triệu dân tại quốc gia này muốn mua xe điện Trung Quốc

Theo Car News China (CNC), Thủ tướng Canada Mark Carney đã tuyên bố giảm thuế nhập khẩu từ mức 100% xuống chỉ còn 6,1% đối với hạn ngạch 49.000 xe điện Trung Quốc mỗi năm.

Trước đó, ﻿CNC từng đưa tin rằng sự thay đổi này giúp hãng xe điện hạng sang Lotus giảm giá mẫu crossover Eletre tại Canada tới 50%, từ 305.000 CAD (223.640 USD) xuống còn 156.750 CAD (114.940 USD).

Việc giảm thuế này cũng tạo thuận lợi lớn đối với các dòng xe điện sản xuất tại Trung Quốc như Tesla, Geely (bao gồm Volvo & Polestar), BYD và Nio.

Các báo cáo cho thấy, hơn một nửa trong số 49.000 xe điện nhập khẩu hưởng thuế suất 6,1% dự kiến có mức giá cực kỳ phải chăng, dưới 35.000 CAD (25.660 USD).

Các mẫu xe điện Trung Quốc đang được người dân Canada đón nhận nhiệt tình.

Chính mức thuế thấp và việc các dòng xe điện Trung Quốc giá rẻ liên tục xuất hiện cũng đã kích thích sự quan tâm của người dân địa phương.

Theo khảo sát mới nhất của Nanos Research, 53% người Canada khẳng định nguồn gốc Trung Quốc không hề ảnh hưởng đến quyết định mua xe của họ, một bước tăng vọt so với mức 25% vào năm 2024.

Ngược lại, tỷ lệ người Canada ngần ngại mua xe vì xuất xứ Trung Quốc hiện chỉ còn 28%, giảm mạnh so với con số 33% của năm 2024. Đáng chú ý, có 15% dân số Canada (tương đương khoảng 6,23 triệu người ) được hỏi ưu tiên chọn mua xe điện "Made in China" hơn các hãng khác, tăng thêm 6% so với khảo sát trước đó.

Các chuyên gia cho rằng, thuế suất thấp chỉ là một trong những lý do khiến khách hàng ngày càng chú ý đến xe điện Trung Quốc. Bởi lẽ, những dòng xe này vốn đang được bán rộng rãi tại Anh, Úc, EU và nhiều khu vực khác, giúp việc sở hữu chúng trở nên thực tế hơn. Bên cạnh đó, xe điện Trung Quốc cũng đã xây dựng được danh tiếng là những sản phẩm công nghệ cao trong vài năm qua.

Dù xe điện Trung Quốc có thể chưa thực sự ấn tượng về thiết kế hay cảm giác lái, nhưng đổi lại các mẫu xe này lại gây bất ngờ lớn nhờ các tính năng kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó, tốc độ sạc nhanh và tỷ lệ giá trị trên giá thành rất tốt cũng là một lợi thế cạnh tranh.

Do đó, niềm tin của người dân Canada đối với những chiếc xe điện này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên cùng với sự hiện diện ngày càng nhiều của chúng trên thị trường.