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Sập giàn giáo Rạp Tháng 8 ở Tuyên Quang, 1 người tử vong

Viên Minh
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Sàn bê tông tại dự án Rạp Tháng 8 ở phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang bất ngờ đổ sập khi đang thi công, khiến 1 công nhân tử vong.

Sáng 21/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường Rạp Tháng 8 khiến 1 công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra khoảng 8h30 ngày 20/10 tại dự án Rạp Tháng 8, thuộc tổ 7, phường Minh Xuân. Thời điểm này, các công nhân đang thi công đổ bê tông sàn tầng 5 thì giàn giáo bất ngờ sập, khiến khu vực sàn bê tông đổ xuống.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đ.V.T. (SN 1999, trú tại Km54, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Sập giàn giáo Rạp Tháng 8 ở Tuyên Quang khiến 1 công nhân tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: M.X.)

Trước khi xảy ra sự cố, công trường có nhiều công nhân làm việc, trong đó có hoạt động bơm bê tông bằng xe bồn lên các tầng cao. Khi một số người làm việc ở khu vực phía dưới giàn giáo, sàn bê tông bất ngờ sập xuống, vùi lấp anh T. Ngoài trường hợp tử vong, một số công nhân khác bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, bảo vệ khu vực xảy ra sự cố và triển khai các biện pháp xử lý. Các đơn vị liên quan cũng phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Dự án xây dựng công trình Rạp Tháng 8 và các dịch vụ văn hóa được khởi công ngày 17/12/2025 trên đường 17/8, thuộc tổ 7, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Công trình có quy mô 5 tầng nổi, một tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 10.000m².

Dự án do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang và Công ty TNHH Thịnh Hưng làm chủ đầu tư. Công trình được định hướng phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, tổ chức sự kiện cùng các dịch vụ liên quan. Dự án dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2027.

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tháng 8

Tuyên Quang

tai nạn lao động

xây dựng công trình

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