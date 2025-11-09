Sắp diễn ra ngày hội cua, cua biển Cà Mau tăng giá mạnh

Ngày 8-11, theo ghi nhận của phóng viên, cua gạch trói bằng dây nilon trên thị trường tỉnh Cà Mau được thương lái thu mua với giá 500.000 đồng/kg; cua y nhất (cua đực từ 300 gram/con trở lên) giá 280.000 đồng/kg; cua y tứ (dưới 300 gram/con) 200.000 đồng/kg.

Trong khi đó, cua gạch cột bằng dây vải (dây vải thấm nước nên tăng trọng lượng) được thương lái thu mua với giá 450.000 đồng/kg; cua y nhất giá 250.000 đồng/kg…

Giá cua biển Cà Mau tăng từ 20.000 – 70.000 đồng/kg (tùy loại) so với thời điểm trước đó

Ông Nguyễn Văn Quận (65 tuổi; ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết giá cua biển đã tăng từ 20.000 – 70.000 đồng/kg (tùy loại) so với trước đó. "Cua tăng giá nên nông dân ai cũng phấn khởi. Tôi đặt rập được 6 kg cua thương phẩm bán cho thương lái thu về hơn 2 triệu đồng" – ông Quận cười nói.

Theo lý giải của nhiều thương lái, giá cua biển tăng mạnh là do địa phương sắp diễn ra Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22-11 với nhiều chương trình và hoạt động hấp dẫn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho hay địa phương có diện tích nuôi cua ổn định hơn 250.000 ha với sản lượng bình quân đạt trên 25.000 tấn/năm.

Thị trường tiêu thụ ngoài nước, cua Cà Mau phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, chiếm khoảng 70% – 80 % tổng sản lượng xuất khẩu; trong nước được tiêu thụ mạnh tại các địa phương như: TP HCM, Hà Nội…