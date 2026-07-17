Sắp có thêm xe máy điện Honda sản xuất tại Việt Nam

Sau Honda ICON e:, hãng Nhật chuẩn bị lắp ráp mẫu xe máy điện UC3 ngay tại Việt Nam. Theo đó, dây chuyền lắp ráp dòng xe này sẽ được dịch chuyển từ Thái Lan về nhà máy ở tỉnh Phú Thọ.

Honda đang lên kế hoạch đưa dây chuyền sản xuất xe máy điện UC3 vào hoạt động tại Việt Nam từ tháng 9 tới, trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện thuần điện ngày càng rõ nét tại các đô thị lớn.

Chia sẻ với Nikkei Asia , Tổng giám đốc Honda Việt Nam - bà Sayaka Arai cho biết việc nội địa hóa sản xuất là bước đi nhằm đón đầu xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các phương tiện xanh tại nhiều đô thị lớn.

Theo kế hoạch, Honda sẽ chuyển dây chuyền lắp ráp mẫu UC3 từ Thái Lan về nhà máy tại Phú Thọ. Trong giai đoạn đầu, hãng dự kiến duy trì sản lượng ở mức vừa phải để thăm dò thị trường.

Honda UC3 hiện có giá từ 58 triệu đồng tại đại lý.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Hà Nội triển khai triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trung tâm, hạn chế phương tiện lưu thông vào cuối tuần.

Mặc dù các quy định đã được nới lỏng hơn so với dự thảo ban đầu sau những phản hồi từ ngành công nghiệp xe, nhu cầu thị trường đối với xe máy điện vẫn tiếp tục tăng.

Bên cạnh mẫu UC3 mới mở bán từ cuối tháng 6, Honda cũng lên kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện với một mẫu xe mới dự kiến ra mắt trong năm tới.

Theo bà Sayaka Arai, phân khúc xe điện có giá dưới 30 triệu đồng hiện ghi nhận sức tiêu thụ tốt nhất tại Việt Nam. Đây cũng là khoảng giá mà Honda hướng tới để gia tăng khả năng cạnh tranh thị phần.

Ở khoảng giá trên, hãng mới chỉ có một mẫu ICON e: được niêm yết ở mức 20,5-20,9 triệu đồng (VAT 8%) chưa bao gồm khuyến mãi và pin. Đây cũng là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda sản xuất tại Việt Nam .

Trước đó hồi đầu năm, Honda hé lộ kế hoạch ra mắt liên tiếp hai mẫu xe khác thuộc phân khúc phổ thông vào đầu năm 2027. Các mẫu xe mới xếp dưới dòng CUV e: và UC3, và được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam.

Khả năng cao hai mẫu xe mới này sẽ được sản xuất trong nước. Từ 2028, Honda sẽ liên tục ra mắt xe máy điện mới tại Việt Nam.