Sắp có dự án cảng, trạm, kho LNG gần 3.800 tỷ tại Quảng Ngãi

Ngày 16/1 trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết đã có chỉ đạo cụ thể cho các cấp, ngành và đơn vị liên quan đối với đề xuất của nhà đầu tư về dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất.

Theo đó, dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất dự kiến được thực hiện tại Khu công nghiệp phía đông (Khu kinh tế Dung Quất, thuộc xã Vạn Tường). Quy mô sử dụng đất khoảng 19 ha, công suất khoảng 1,2 triệu tấn LNG/năm. Tổng vốn đầu tư khoảng 3.769 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao và cho thuê đất.

Một góc KKT Dung Quất.

Dự án sản xuất kinh doanh khí thiên nhiên và khí thiên nhiên hóa lỏng, điện thương mại và hơi nước từ hệ thống đồng phát. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ đáp ứng yêu cầu cung cấp khí LNG cho các dự án đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi cho hay, từ tháng 8/2025, nhà đầu tư là Công ty TNHH Hải Linh đã khảo sát, làm việc về ý tưởng đầu tư dự án. Đồng thời thành lập Công ty CP Năng Lượng Vạn Tường tại Quảng Ngãi để thuận lợi triển khai các thủ tục liên quan dự án. Đây là nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng (LNG), kho vận và năng lượng, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh khí LNG.

Ông Hiển cho hay, tỉnh rất hoan nghênh và ủng hộ nhà đầu tư đã đến Quảng Ngãi tìm hiểu và xây dựng kế hoạch đầu tư dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất. Đồng thời nhấn mạnh, Quảng Ngãi đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là các dự án ở các lĩnh vực công nghệ, năng lượng mới, năng lượng sạch. Vì vậy đề xuất dự án của nhà đầu tư là phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao trách nhiệm cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để nhà đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo để sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động.