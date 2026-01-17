Chiếc điện thoại "đời Tống" 16 năm tuổi bỗng nhiên được săn lùng ráo riết dù đã bị "khai tử" có gì hay?

Theo TechRadar, một nghiên cứu của nền tảng tái chế điện thoại trực tuyến Compare and Recycle cho thấy chiếc iPhone 4 – mẫu smartphone ra mắt từ hơn một thập kỷ trước của Apple – bất ngờ trở lại tâm điểm chú ý trên mạng. Trong vòng một năm qua, lượng tìm kiếm trên Google với cụm từ "buy iPhone 4" đã tăng vọt tới 979%.

Sự quan tâm đột biến này đến từ cộng đồng yêu công nghệ mang xu hướng hoài niệm. Nhiều người săn lùng các mẫu iPhone đời cũ, đặc biệt là iPhone 4, để sử dụng như một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Trào lưu này được tiếp sức mạnh mẽ bởi làn sóng "digicam" đang lan rộng trên mạng xã hội, với hàng trăm nghìn video trên TikTok và bài đăng trên Instagram gắn thẻ #digicam, tái hiện phong cách chụp ảnh đặc trưng của thập niên 2000.

Dù chất lượng camera của iPhone 4 không thể so sánh với các mẫu smartphone hiện đại, chính những giới hạn đó lại tạo nên sức hút riêng. Những bức ảnh có độ nét vừa phải, màu sắc không quá trau chuốt, mang cảm giác thô mộc được nhiều người đánh giá là chân thực hơn, đối lập với sự hoàn hảo gần như "nhân tạo" của hình ảnh chụp từ điện thoại ngày nay.

Ảnh chụp từ iPhone 4 đem lại cảm giác hoài niệm, tự nhiên và "nghệ" theo cách rất riêng – điều mà các bộ lọc màu hiện đại khó có thể tái tạo trọn vẹn. Với không ít người trẻ, việc cầm trên tay chiếc iPhone nhỏ gọn, khung viền thép vuông vức mang tính biểu tượng và ghi lại những bức ảnh lo-fi không chỉ là trải nghiệm chụp ảnh, mà còn là một tuyên ngôn phong cách sống, nơi cảm xúc được đặt lên trên những thông số kỹ thuật khô khan.

iPhone 4 là mẫu smartphone do Apple giới thiệu lần đầu vào tháng 6/2010 và chính thức bán ra cùng năm. Đây được xem là một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử iPhone, đánh dấu bước chuyển lớn về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm người dùng của Apple.

Về thiết kế, iPhone 4 gây ấn tượng mạnh với khung viền thép không gỉ vuông vức kết hợp hai mặt kính trước – sau, tạo nên phong cách tối giản nhưng cao cấp, khác biệt hoàn toàn so với các thế hệ iPhone trước đó. Ngôn ngữ thiết kế này về sau đã trở thành cảm hứng cho nhiều mẫu iPhone hiện đại.

iPhone 4 là mẫu iPhone đầu tiên được trang bị màn hình Retina kích thước 3,5 inch, độ phân giải 960 × 640 pixel, mang lại mật độ điểm ảnh cao vượt trội tại thời điểm ra mắt. Apple từng gọi đây là bước đột phá trong khả năng hiển thị, giúp hình ảnh và chữ viết sắc nét hơn đáng kể so với các smartphone cùng thời.

Về hiệu năng, máy sử dụng chip Apple A4, đi kèm RAM 512 MB, chạy hệ điều hành iOS (từ iOS 4 và được cập nhật tối đa lên iOS 7.1.2). Dù cấu hình không còn phù hợp với các ứng dụng hiện đại, iPhone 4 từng được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mượt mà trong giai đoạn đầu.

Ở mảng camera, iPhone 4 sở hữu camera sau 5 MP, lần đầu hỗ trợ quay video HD 720p và được trang bị camera trước VGA, mở đường cho tính năng gọi video FaceTime – một dấu mốc quan trọng trong lịch sử smartphone. Chất lượng ảnh của iPhone 4 thiên về màu sắc tự nhiên, độ tương phản vừa phải, tạo nên phong cách hình ảnh đặc trưng của thập niên 2010.

Giá iPhone 4 từng rất cao tại thời điểm mới ra mắt ở Việt Nam, có thời điểm, chiếc điện thoại này lên tới 30 triệu đồng cho bản quốc tế do hàng hiếm và thuế nhập khẩu, nhưng sau nhiều năm ngừng bán, giá hiện chủ yếu phản ánh giá trị sưu tầm hoặc giá máy cũ chứ không tương ứng với hiệu năng hay giá niêm yết ban đầu.

Hiện, iPhone 4 hiện chỉ được bán ở dạng đã qua sử dụng do Apple ngừng sản xuất và ngừng hỗ trợ phần mềm nhiều năm nay. Giá phụ thuộc vào tình trạng máy, dung lượng bộ nhớ và khả năng hoạt động (máy GSM có thể dùng SIM, còn máy CDMA không dùng SIM được ở Việt Nam).

Sản phẩm này chủ yếu được rao bán xác cho người có nhu cầu sưu tầm hoặc máy cũ đã qua sử dụng nhiều năm. Mức giá của sản phẩm này chỉ từ 150.000 - 450.000 đồng/sản phẩm. Cá biệt, trên Chợ tốt còn rao bán iPhone 4 mạ Vàng bản 64GB. Theo người bán, mẫu điện thoại này đã qua sử dụng nhưng chưa từng sửa chữa.