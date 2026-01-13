Lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng neo cao ở mức chưa từng có

Giá vàng thế giới

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/10, tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 88,9 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày thứ Sáu tuần trước, tương đương tăng gần 2%, đạt 4.599,7 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt hơn 4.631 USD/oz, cao chưa từng thấy từ trước đến nay.

Đến 6 giờ ngày 13/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức 4.599 USD/ounce, tăng 91 USD so với mức thấp nhất trong phiên là 4.508 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng, chủ yếu do bất ổn tại FED. Chủ tịch FED – ông Jerome Powell đang bị Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra liên quan đến việc cải tạo trụ sở FED và lời khai trước Quốc hội.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị cũng tiếp tục ở mức cao, khi ông Trump cân nhắc các phản ứng trước cuộc đàn áp biểu tình tại Iran, sau khi ông bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ra ý tưởng mua lại Greenland.

"Bất ổn tăng tốc thể hiện rõ rệt ở thị trường vàng. Dường như cứ mỗi tuần, chúng ta lại ghi nhận một bất ổn nữa", Michael Haigh - Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa tại Societe Generale nhận định. Ông cho rằng các yếu tố đang hỗ trợ vàng khó có thể biến mất sớm. Năm ngoái, giá vàng đã tăng 64% - mạnh nhất kể từ năm 1979.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạc lên cao kỷ lục tại 86,22 USD. Bạch kim tăng 3% lên 2.342 USD. Palladium cũng đắt thêm 2,5%, chốt phiên tại 1.861 USD.

Các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Mỹ cũng đóng cửa ở mức cao chưa từng có trong phiên 12/1. DJIA tăng 0,17% lên 49.590 điểm. S&P 500 lên 6.977 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,26%.

﻿Giá vàng trong nước

Tại trị trường trong nước, cập nhật lúc 10h sáng nay, giá vàng đang được các doanh nghiệp niêm yết quanh mốc 160 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 161 - 162 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Cụ thể, giá niêm yết như sau:

Giá vàng niêm yết tại SJC

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải

﻿Giá vàng tăng trong những tuần gần đây vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Theo nhận định của ngân hàng đầu tư J.P. Morgan, giá vàng có thể đạt khoảng 5.055 USD/ounce vào cuối năm 2026. Goldman Sachs nâng mục tiêu giá vàng lên khoảng 4.900 USD/ounce.

Cùng với việc giá vàng tăng mạnh, tình trạng lừa đảo cũng kéo theo tăng cao. Theo đó, lợi dụng lòng tin và tâm lý "sợ lỡ sóng" của người mua, các đối tượng lừa đảo đã lập tài khoản giả mạo các doanh nghiệp lớn, có tích xanh trên fanpage để trao đổi với những người có nhu cầu mua vàng.

Sau đó, các đối tượng đã đưa ra cầu cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân và số lượng vàng cần mua với lý do làm hóa đơn giao dịch.



Các đối tượng còn gửi hình ảnh cửa hàng thật, chèn mã QR chuyển khoản giả mạo vào hình ảnh giao dịch để tạo lòng tin cho khách hàng. Sau đó, các đối tượng thông báo giao dịch bị "ghi sai nội dung" và hướng dẫn nạn nhân hủy giao dịch để được hoàn tiền.



Lợi dụng việc yêu cầu nạn nhân chia sẻ màn hình, các đối tượng từng bước dẫn dắt truy cập tài khoản ngân hàng, hướng dẫn tất toán các khoản tiết kiệm với lý do "xác định đúng tài khoản nhận tiền hoàn". Khi nhận thấy không thể tiếp tục thao túng, nhóm lừa đảo lập tức cắt liên lạc.



Trước tình trạng trên, hàng loạt nhà vàng lớn đã phát đi cảnh báo khẩn, khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch mua bán vàng trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, tuyệt đối không chuyển tiền và không cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh rõ nguồn thông tin.﻿