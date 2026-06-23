Sao nữ Vbiz U40 cưa sừng làm nghé đóng thiếu nữ 17 tuổi, netizen nói thẳng “xin phép không xem phim”

Dân mạng không khỏi thắc mắc trước pha hoá thân thành thiếu nữ 17 tuổi của diễn viên này.

Ngày 21/6, buổi casting dự án phim cổ trang Công Nữ Ngọc Hoa diễn ra tại TP.HCM đã quy tụ nhiều gương mặt đến thử sức cho các vai diễn trong tác phẩm lịch sử đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những ứng viên trẻ tuổi, sự xuất hiện của diễn viên Phạm Hồng Thanh cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội khi cô thử vai Công nữ Ngọc Hoa ở tuổi 17. Ngay sau khi những hình ảnh và video tại buổi casting được lan truyền, không ít khán giả đã bày tỏ sự hoài nghi về mức độ phù hợp của nữ diễn viên với hình tượng thiếu nữ được mô tả trong kịch bản.

Phạm Hồng Thanh xuất hiện trong bộ cổ phục màu tím nhạt, mái tóc búi gọn cùng lối trang điểm tối giản nhằm tái hiện hình ảnh một thiếu nữ thời phong kiến. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét nhẹ nhàng và khí chất nền nã. Tuy nhiên, điểm khiến màn thử vai của cô trở thành chủ đề tranh luận lại là sự chênh lệch giữa hình dung về độ tuổi nhân vật và hình ảnh mà nữ diễn viên mang đến

Video casting của Phạm Hồng Thanh

Dù không bị đánh giá thấp về nhan sắc, tổng thể ngoại hình của Phạm Hồng Thanh vẫn toát lên sự chững chạc, từng trải của một người phụ nữ ở tuổi trung niên. Trên gương mặt của nữ diễn viên đã hằn lên dấu vết thời gian, nếp nhăn hiện khá rõ nét. Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng cô chưa tạo được cảm giác của một thiếu nữ mới lớn đang ở độ tuổi 17.

Sự hoài nghi càng tăng lên khi nhân vật Công nữ Ngọc Hoa trong dự án điện ảnh cùng tên vốn được xây dựng dựa trên hình tượng công nữ trẻ tuổi nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Theo các tư liệu được đoàn phim giới thiệu, Ngọc Hoa là con gái chúa Nguyễn Phúc Nguyên, người đã nên duyên cùng thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, tạo nên câu chuyện tình xuyên biên giới được lưu truyền suốt hàng trăm năm.

Trong hình dung của nhiều khán giả, đây là nhân vật mang vẻ đẹp thanh xuân, trong trẻo nhưng vẫn có khí chất quý tộc. Vì thế, khi chứng kiến màn thử vai của Phạm Hồng Thanh, không ít người cho rằng nữ diễn viên phù hợp với các vai phụ nữ trưởng thành hoặc những nhân vật có chiều sâu trải nghiệm hơn là hình tượng thiếu nữ đang ở những năm tháng xuân thì.

Trên MXH, nhiều bình luận thẳng thắn bày tỏ lo ngại rằng khoảng cách giữa độ tuổi nhân vật và cảm nhận thị giác từ tạo hình là khá lớn. Thậm chí có ý kiến cho rằng nếu không có sự hỗ trợ mạnh từ hóa trang, kỹ thuật quay dựng và diễn xuất, khán giả sẽ khó tin đây là một Công nữ Ngọc Hoa mới 17 tuổi.

Một số bình luận của netizen: - Diễn viên này cưa sừng làm nghé quá, gương mặt có hẳn nếp nhăn rồi. - Như này ai tin là gái 17 tuổi vậy trời. - Hay cô này chưa đóng kỹ kịch bản vậy. - Bả đây là Ngọc Hoa chắc tui đi đầu xuống đất. - Nếu cô này bà casting thành công thì xin phép không xem phim luôn.

Công Nữ Ngọc Hoa là dự án điện ảnh hợp tác Việt Nam - Nhật Bản do Luk Vân đạo diễn, được xem là dự án lớn nhất trong sự nghiệp của nữ đạo diễn này. Phim dự kiến ghi hình tại cả Việt Nam và Nhật Bản, hướng đến phát hành quốc tế. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật cách đây hơn 400 năm giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. Đây là một trong những chuyện tình nổi tiếng nhất trong lịch sử giao lưu văn hóa Việt - Nhật.

Theo chia sẻ của ê-kíp, đây là vai nữ chính trung tâm của toàn bộ dự án. Nhân vật xuất hiện từ thời thiếu nữ cho đến khi bước vào cuộc hôn nhân lịch sử với Araki Sotaro. Chính vì vậy, hình tượng Công nữ Ngọc Hoa thường được khán giả liên tưởng đến một cô gái trẻ mang vẻ đẹp thanh xuân, trong trẻo, đài các nhưng vẫn có khí chất hoàng tộc.