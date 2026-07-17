Sao nữ từng tuyệt thực vì bị quay lưng: Nay sở hữu khối tài sản trăm tỷ, cuộc sống viên mãn bên chồng hơn 10 tuổi

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất mà còn lấn sân sang kinh doanh.

Minh Hằng hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ và diễn viên. Cô bắt đầu được công chúng biết đến khi là thành viên nhóm nhạc Pha Lê, trước khi phát triển sự nghiệp solo và ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Một vòng trái đất, Người vô hình, Sắc môi em hồng...

Ở lĩnh vực phim ảnh, Minh Hằng cũng tạo được dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Gọi giấc mơ về, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Bao giờ có yêu nhau và Chị chị em em 2. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút và được xem là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt.

Minh Hằng đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Từng tuyệt vọng vì bị đồng nghiệp quay lưng

Ít ai biết, trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Minh Hằng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần khi bị những người cô tin tưởng trong công việc quay lưng vào năm 2017. Nữ ca sĩ từng tiết lộ có thời điểm cô nhốt mình trong phòng, khóc rất nhiều và thậm chí bỏ ăn vì cú sốc này.

Thời điểm đó, cô chỉ biết nhốt mình trong phòng, khóc rất nhiều và tuyệt thực vì quá đau khổ. Phải sau khi vượt qua cú sốc này, cô mới dần lấy lại cân bằng và tiếp tục tập trung cho sự nghiệp.

Nữ ca sĩ từng tiết lộ có thời điểm cô nhốt mình trong phòng, khóc rất nhiều và thậm chí bỏ ăn vì cú sốc bị đồng nghiệp quay lưng. Ảnh: Tổng hợp

Khối tài sản khổng lồ hàng trăm tỷ đồng

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất mà còn lấn sân sang kinh doanh, xây dựng cuộc sống giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hiện Minh Hằng được cho là sở hữu khối tài sản đáng chú ý với nhiều bất động sản, xe sang và hàng hiệu. Nữ diễn viên từng chia sẻ về căn biệt thự tông trắng tọa lạc tại khu vực đắt đỏ ở TP.HCM, được cho là có giá trị lên đến hàng triệu USD. Ngoài ra, cô còn sở hữu khu vườn rộng khoảng 20.000 m² tại Đồng Nai, nơi gia đình thường lui về nghỉ ngơi, kết hợp trồng trọt và chăn nuôi.

Bộ sưu tập xe của Minh Hằng cũng nhiều lần gây chú ý. Năm 2014, cô chi khoảng 6 tỷ đồng để tậu chiếc Porsche Panamera hạng sang. Trước đó, nữ ca sĩ từng sở hữu một chiếc Lexus trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Đến năm 2021, Minh Hằng tiếp tục bổ sung vào garage chiếc Mercedes-Benz GLS 450 màu đen thuộc dòng SUV hạng sang, có giá gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn thu từ nghệ thuật, cô còn hợp tác với nhiều thương hiệu lớn và hoạt động kinh doanh, tạo nên nguồn thu nhập ổn định trong nhiều năm.

Minh Hằng từng khẳng định, bên cạnh việc làm ca sĩ, diễn viên, cô đã nhiều năm làm công việc kinh doanh: "Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn kinh doanh, chẳng qua tôi không nói nên mọi người không biết thôi. Tôi không muốn mọi người nghĩ về tôi là người đi kinh doanh, làm ăn này nọ".

Minh Hằng sở hữu nhiều bất động sản giá trị, ở các khu vực đắt đỏ. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, cô còn tậu xe sang, đam mê đồ hiệu. Ảnh: FBNV

Viên mãn bên ông xã doanh nhân hơn 10 tuổi

Tháng 6/2022, Minh Hằng tổ chức đám cưới với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo sau thời gian nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Ông xã của nữ ca sĩ hơn cô 10 tuổi và hiện giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dệt may.

Khác với nhiều cặp đôi trong showbiz, Minh Hằng và chồng lựa chọn giữ kín đời sống riêng tư. Nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ quá nhiều về ông xã, chỉ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đời thường hoặc cùng nhau.

Năm 2023, Minh Hằng sinh con trai đầu lòng. Sau khi trở thành mẹ, cô dần cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, đồng thời quay trở lại các hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con và cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Minh Hằng đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã doanh nhân hơn 10 tuổi. Ảnh: FBNV



