Sáng nay, Đà Nẵng xảy ra 3 trận động đất

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi thông báo động đất.

Theo Thông tin Chính Phủ đưa tin, Theo Trung tâm Báo tin và Cảnh báo sóng thần (Viện các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 17/9, tại Đà Nẵng đã xảy ra 3 trận động đất liên tiếp. Trận đầu tiên xảy ra vào lúc 10 giờ 41 phút 33 giây (giờ Hà Nội), có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.171° vĩ Bắc – 108.230° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Giáp, thành phố Đà Nẵng.

Sau đó, vào lúc 10 giờ 52 phút 17 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.209° vĩ Bắc – 108.166° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, tại khu vực xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng.

Trận thứ 3 có độ lớn M = 3.0, xảy ra vào lúc 11 giờ 23 phút 20 giây tại vị trí có tọa độ (15.124° vĩ Bắc – 108.111° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng.

Cả 3 trận có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

TS. Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất lưu ý rằng các trận động đất xảy ra gần đây được ghi nhận với địa danh Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực giáp ranh Quảng Ngãi - Đà Nẵng thực chất chủ yếu phân bố trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam cũ trước khi điều chỉnh địa giới hành chính. Trong những năm gần đây, khu vực này thường xảy ra động đất.

Các chuyên gia nhận định động đất tại đây chủ yếu là động đất kích thích. Dù tần suất cao, các trận động đất trong khu vực này chủ yếu là động đất nhỏ, ít khả năng gây thiệt hại song vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Theo Thông tin Chính phủ