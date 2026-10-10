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Sang năm 2027, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ thay đổi ra sao?

Giang Anh
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Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường trong năm 2027 sẽ được xác định như sau:

- Đối với lao động nam: 61 tuổi 9 tháng

- Đối với lao động nữ: 57 tuổi 4 tháng

- Ảnh 1.

Chi tiết tháng, năm sinh tương ứng với tuổi nghỉ hưu năm 2027 (Ảnh minh hoạ bằng AI)

Tags

Tuổi nghỉ hưu

Người Lao Động

Bộ Luật Lao động 2019

lao động nam

lao động nữ

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