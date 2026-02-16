Sáng mùng 1 Tết: 3 con giáp được 'Thần Tài gõ cửa', bước chân ra ngõ là đón lộc vượng phát, rũ sạch muộn phiền

Người ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng, cái nếp nhịp của ngày mùng 1 Tết sẽ phần nào phác họa vận khí của cả một năm dài. Giữa khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, khi khói bếp và hương trầm quấn quýt vào nhau tạo nên mùi vị của sự đoàn viên, thì sự rạng rỡ, bình hòa trên gương mặt mỗi người chính là phong thủy tốt nhất để thu hút vận may. Theo những chuyển động của tinh tú năm nay, tử vi chỉ rõ có 3 bản mệnh như được "trải thảm đỏ" rước lộc ngay từ khoảnh khắc sáng mùng 1. Bất kể năm cũ từng có những nốt trầm cản bước hay những đêm trằn trọc lo âu, chỉ cần mở cửa đón gió xuân vào sáng mùng 1 Tết, mọi xui rủi sẽ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tài lộc, nhân duyên và một chặng đường thăng hoa viên mãn. Hãy cùng xem vũ trụ đang ưu ái gọi tên ai trong buổi sáng khởi đầu của vạn vật này.

1. Tuổi Thân: Lộc lá bủa vây từ những điều nhỏ nhặt nhất

Năm cũ có lẽ đã để lại trong lòng những người tuổi Thân không ít sự kiệt sức vì những nỗ lực tưởng chừng như đổ sông đổ bể, thế nhưng sáng mùng 1 Tết chính là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình ngoạn mục của bản mệnh này. Không khí thanh sạch của ngày đầu năm giống như một liều thuốc gột rửa đi toàn bộ những năng lượng tiêu cực, xua tan những bế tắc trong công việc và đời sống tinh thần.

Bắt đầu từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa để hái lộc hay đơn giản chỉ là nhận một lời chúc tụng từ người thân, tuổi Thân sẽ cảm nhận rõ ràng vận khí của mình đang xoay chuyển. Trực giác của những người cầm tinh con khỉ trở nên vô cùng nhạy bén, giúp họ nhìn thấy những cơ hội tài lộc ẩn sâu trong những cuộc trò chuyện đầu năm tưởng chừng như bâng quơ nhất.

Thần Tài không mang đến những thứ phù phiếm xa xôi, mà gõ cửa tuổi Thân bằng những tín hiệu thiết thực như một lời mời hợp tác bất ngờ, một khoản tiền lì xì mang ý nghĩa tâm linh lớn lao, hay sự hanh thông trong mạch nguồn sáng tạo. Cứ giữ cho tâm trí thật an vui, xúng xính trong tà áo mới, tuổi Thân sẽ thấy cả năm sắp tới trôi qua êm đềm và rực rỡ đến mức chính mình cũng phải kinh ngạc.

2. Tuổi Tý: Đào hoa vượng sắc, điềm lành gõ cửa mang theo bước chân quý nhân

Nếu tuổi Thân đón lộc về công danh, thì sáng mùng 1 của người tuổi Tý lại ngập tràn mật ngọt của nhân duyên và sự bình an trong tâm trí. Bản chất của người tuổi Tý là sự tinh tế, hay lo toan, nhưng vào buổi sáng thiêng liêng này, họ bỗng buông bỏ được mọi gánh nặng để thực sự tận hưởng hiện tại.

Ngay khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, vận đào hoa của tuổi Tý cũng theo đó mà bừng nở. Không chỉ là tình yêu đôi lứa thăng hoa, viên mãn, mà chữ "đào hoa" ở đây còn là sự yêu mến, nể trọng từ những người xung quanh. Đi chúc Tết đến đâu, tuổi Tý mang theo tiếng cười và vượng khí đến đó, khiến ai cũng muốn giữ lại hàn huyên.

Tuyệt vời hơn, lẫn trong những người khách đến thăm nhà hay những người vô tình chạm mặt trên đường du xuân, sẽ có bóng dáng của quý nhân mang đến cho tuổi Tý những lời khuyên vàng ngọc, mở đường dẫn lối cho những dự định còn đang ấp ủ. Năng lượng bình hòa, thiện lành tỏa ra từ tuổi Tý trong ngày mùng 1 sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra một năm mưa thuận gió hòa, gia đạo an vui, làm gì cũng có người nâng đỡ.

3. Tuổi Thìn: Rồng bay lượn trên mây, vạn sự hanh thông mười phân vẹn mười

Buổi sáng mùng 1 Tết được ví như bệ phóng hoàn hảo để những người tuổi Thìn chính thức dang rộng đôi cánh, bay lên đón lấy hào quang thuộc về mình. Sau những tháng ngày âm thầm mài giũa và nhẫn nại, vận khí của tuổi Thìn trong khoảnh khắc đầu năm mới đạt đến độ chín muồi, rực rỡ và mạnh mẽ nhất. Họ vươn vai thức dậy không chỉ với một cơ thể tràn đầy sinh lực mà còn với một tâm thế của người làm chủ cuộc chơi.

Lộc trời cho tuổi Thìn trong ngày mùng 1 Tết chính là sự "hanh thông", một từ tuy ngắn gọn nhưng lại bao hàm tất thảy những gì viên mãn nhất. Bất cứ dự định nào nảy lên trong đầu họ vào sáng mùng 1, từ việc vạch ra chiến lược kinh doanh mới, đặt bút viết những dòng đầu tiên của một dự án, hay đơn giản là chốt ngày xuất hành, tất cả đều được vũ trụ chứng giám và phù trợ.

Không có bất kỳ sự trục trặc hay cản trở nào có thể làm mờ đi ánh sáng của bản mệnh này. Tuổi Thìn cứ tự tin khoác lên mình những gam màu ấm nóng rực rỡ nhất, nở nụ cười kiêu hãnh và bước ra ngoài, vì phía trước chính là một năm đại cát đại lợi đang giang tay chờ đón.