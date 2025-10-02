Sáng 2/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Sáng nay, giá vàng nhẫn tại Mi Hồng được niêm yết ở mức 132,8 – 134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Trong khi đó, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này cũng ghi nhận mức giảm tới 400.000 đồng/lượng, hiện còn 137 - 138 triệu đồng/lượng.

Tại các thương hiệu lớn khác, giá vàng miếng vẫn chưa có sự điều chỉnh. Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI và Công ty SJC cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 136,4 138,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu hiện giữ ở mức 133 – 136 triệu đồng/lượng; PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 132 – 135 triệu đồng/lượng; Công ty SJC cũng giữ giá vàng nhẫn ở mốc 131,8 – 134,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát sáng nay giá vàng giao ngay ở mức 3.858 USD/ounce. Tối qua, theo giờ Việt Nam, có thời điểm, giá vàng q vọt lên 3.872 USD/ounce.

Theo Kitco News, Goldman Sachs vừa công bố báo cáo nghiên cứu do chuyên gia Lina Thomas dẫn đầu, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục leo dốc trong thời gian tới. Nhóm phân tích kỳ vọng kim loại quý này tăng thêm khoảng 6% và đạt 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026, từ mức 3.772 USD/ounce ghi nhận ngày 24/9. Động lực chính đến từ nhu cầu mang tính cấu trúc của các ngân hàng trung ương cùng với chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó hỗ trợ dòng vốn vào các quỹ ETF vàng.

Theo Goldman Sachs, thị trường vàng có thể chia thành hai nhóm người mua chính. Nhóm thứ nhất là những người mua theo niềm tin, gồm ngân hàng trung ương, quỹ ETF và giới đầu cơ. Họ thường mua vàng bất kể giá cả nhằm phòng ngừa rủi ro hoặc dựa trên quan điểm kinh tế. Chính các dòng vốn này có vai trò quyết định hướng đi của giá.

Báo cáo cho biết, cứ mỗi 100 tấn vàng mua ròng từ nhóm này sẽ giúp giá tăng khoảng 1,7%. Nhóm thứ hai là những người mua cơ hội, chủ yếu là hộ gia đình ở thị trường mới nổi, chỉ tham gia khi giá được coi là hợp lý. Họ tạo “đáy” khi giá giảm và là lực cản khi giá tăng.

Theo mô hình dự báo của Goldman Sachs, tháng 7 vừa qua, các ngân hàng trung ương chỉ mua 64 tấn vàng, thấp hơn mức bình quân 80 tấn/tháng mà nhóm nghiên cứu dự phóng cho năm 2025. Tuy nhiên, đây được coi là yếu tố mùa vụ khi lực mua thường chậm lại trong mùa hè và tăng trở lại từ tháng 9.

Kể từ khi Nga bị đóng băng dự trữ ngoại hối sau xung đột Ukraine năm 2022, các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại thị trường mới nổi đã tăng tốc mua vàng gấp 5 lần. Goldman Sachs cho rằng đây là sự dịch chuyển mang tính cấu trúc trong quản lý dự trữ, khó đảo chiều trong ngắn hạn.

Báo cáo dự kiến xu hướng này còn kéo dài ít nhất 3 năm tới, khi các ngân hàng trung ương mới nổi vẫn nắm giữ vàng thấp hơn nhiều so với các nước phát triển và đang dần tăng tỷ trọng nhằm đa dạng hóa.

Khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới cũng cho thấy 95% ngân hàng trung ương kỳ vọng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới. Đặc biệt, 43% ngân hàng trung ương cho biết sẽ tăng mua vàng, mức cao nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu năm 2018 và không có đơn vị nào có kế hoạch bán ra.

Song song, vị thế đầu cơ trên thị trường phái sinh cũng đang tăng mạnh. Lượng hợp đồng vàng mua ròng trên sàn COMEX hiện ở mức phân vị 73 kể từ năm 2014, cho thấy giới đầu cơ đang đặt cược lớn vào kịch bản giá tiếp tục tăng.

Goldman Sachs nhận định khả năng giá vàng vượt mốc 4.000 USD cao hơn so với kịch bản đi xuống. Dù vậy, nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo rủi ro xuất hiện các đợt điều chỉnh ngắn hạn do vị thế mua ròng tăng quá mạnh có thể sớm quay về mức trung bình. Ngày 26/9, Goldman Sachs khuyến nghị nhà đầu tư tăng tỷ trọng hàng hóa, trong đó có vàng, nhằm phòng ngừa rủi ro bất ngờ trên thị trường tài chính.

Báo cáo nhấn mạnh danh mục cổ phiếu, trái phiếu truyền thống thường dễ tổn thương trong bối cảnh kinh tế trì trệ và lạm phát cao, đặc biệt khi bất ổn chính sách ở mức cao hoặc khi nền kinh tế đối mặt với cú sốc nguồn cung. Lịch sử cho thấy, trong thập niên 1970, giá vàng đã bùng nổ khi Mỹ tăng chi tiêu công và lạm phát leo thang; hay giai đoạn châu Âu bị cắt khí đốt Nga năm 2022, vàng và hàng hóa cũng là những tài sản hiếm hoi tăng giá theo giá trị thực.

Goldman Sachs kết luận, ngoài vai trò trú ẩn, vàng và hàng hóa còn giúp phòng vệ trước biến động thương mại và địa chính trị, khi nguồn cung ngày càng tập trung và được nhiều quốc gia tận dụng như một công cụ đòn bẩy.