Sản xuất hàng trăm khẩu pháo Bogdana và Bogdana-BG 'nhanh chóng mặt'

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã sản xuất 345 hệ thống pháo tự hành Bogdana 155 mm. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, xét đến tốc độ chế tạo rất nhanh được công khai trong thời gian qua, đó là gần 30 tổ hợp mỗi tháng.

Thông tin tương tự cũng được công bố tại triển lãm MSPO 2025 ở Ba Lan. Số lượng lựu pháo kéo Bogdana-BG được sản xuất cũng lên tới gần 100 khẩu - con số rất đáng kể, xét đến việc vũ khí này mới được đưa vào sản xuất hàng loạt gần đây và tính đến đầu tháng 7, chỉ có 5 lô được bàn giao.

Defense Express nhận định đây là một bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, thể hiện tiềm năng công nghiệp đáng kể. Tốc độ này đặt ra thách thức thực sự cho việc tự đáp ứng phần lớn nhu cầu của Lực lượng Vũ trang, nếu có đủ kinh phí.

Pháo tự hành 2S22 Bogdana với cabin nâng cấp đang phục vụ trong Lữ đoàn 44.

Pháo tự hành Bogdana đã được giới thiệu tại Triển lãm MSPO 2025 với phiên bản cabin mới, được nâng cấp trên khung gầm Tatra. Nhìn bề ngoài, nó có phần giống với Puma của Séc, nhưng thiết kế tương tự lại khá phổ biến trong các loại pháo tự hành bánh lốp.

Hệ thống dưới dạng này trước đây đã được Lực lượng Vũ trang Ukraine đưa vào sử dụng từ mùa xuân năm 2025. Rất có thể đây là phiên bản mới nhất được cung cấp cho quân đội.

Nhà máy Công cụ Máy hạng nặng Kramatorsk là đơn vị phát triển và sản xuất pháo 155 mm nội địa. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước khác, chẳng hạn như "Công ty Xe bọc thép Ukraine", cũng tham gia vào dự án nói trên.

Hiện tại việc sản xuất được phân bổ rải rác khắp Ukraine, và một số công đoạn thậm chí còn được đưa ra nước ngoài vì lý do an ninh. Tuy nhiên dự kiến trong tương lai, mọi công đoạn sẽ được thực hiện hoàn toàn tại Ukraine.

Cho đến nay, Bogdana vẫn chưa trở thành hệ thống pháo tự hành chủ lực trong biên chế Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng một số lượng đáng kể đã được sản xuất trong một thời gian khá ngắn, vì vậy việc đạt được vị thế này dường như chỉ còn là vấn đề thời gian, miễn là có đủ kinh phí.