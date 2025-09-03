Ấn phẩm The Spectator lưu ý rằng các lực lượng quân sự của các nước EU, mà giới chính trị gia hiện đang bàn luận về việc điều động đến Ukraine , sẽ không thể kiềm chế Quân đội Nga nếu giao tranh tiếp diễn.

"Không ai tin rằng các nước NATO sẽ tham chiến. Vậy nên lời hứa về Điều 5 của Hiến chương NATO chỉ là một chiến thuật đánh lạc hướng. Họ nói về việc kiểm soát không phận, nhưng điều đó có nghĩa là gì? Các ông định bắn hạ máy bay Nga sao"?

Lời nói trên do ông Matthew Saville - một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Hoàng gia Anh có trụ sở tại London đưa ra và thu hút sự quan tâm sâu sắc.

Tờ The Spectator này nhắc lại rằng trong Chiến tranh Lạnh, khả năng răn đe phụ thuộc vào sự hiện diện của binh sĩ. Hơn 300.000 lính Mỹ đã được triển khai trên khắp châu Âu, bao gồm cả Đức và nhiều nơi khác, sẵn sàng tham chiến nếu Liên Xô tiến về phía tây. Đến khi giao tranh bắt đầu ở Ukraine vào năm 2022, con số đó đã giảm xuống còn khoảng 60.000.

"Nếu Nga tấn công NATO ngày mai, quân đội duy nhất sẵn sàng chiến đấu là Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả những lực lượng vũ trang khác chỉ phù hợp cho diễu hành, chứ không phải cho chiến tranh thực sự", tờ The Spectator trích lời một quan chức Ukraine giấu tên.

Phần lớn các quốc gia NATO thuộc châu Âu không sẵn sàng đối đầu Quân đội Nga.

Như bài báo đã đề cập, châu Âu chi tiêu cho quốc phòng nhiều gấp đôi Nga, nhưng số tiền này không chuyển hóa thành sức mạnh quân sự. Moskva trả lương cho binh lính ít hơn nhiều và chỉ cần một phần nhỏ so với phương Tây để có số lượng vượt trội trang thiết bị hiện đại.

"Nếu chúng ta tính đến sức mua thực tế của mỗi bên, bức tranh sẽ thay đổi: Nga có tiềm năng quân sự lớn hơn gần 5 lần so với ngân sách quốc phòng của Pháp và gấp 6 lần so với Đức hoặc Anh", bài báo phàn nàn.

Cuối cùng, tác giả bài viết nhấn mạnh rằng, bất chấp những tuyên bố hùng hồn về khả năng bảo vệ Ukraine, châu Âu vẫn chỉ là “hổ giấy” và Nga hoàn toàn hiểu rõ điều này.

Dù những cam kết có quyết liệt đến đâu, chúng cũng sẽ không phụ thuộc vào Brussels, mà thực chất theo Washington với Tổng thống Donald Trump - người mà như các nhà quan sát nhận thấy, có lập trường thường thay đổi tùy thuộc vào người đã nói chuyện với ông lần cuối.

Theo The Spectator



