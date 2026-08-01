Sân bay Nội Bài có thông báo mới áp dụng từ ngày 3/8, toàn bộ hành khách cần chú ý

Từ 7h ngày 03/8/2026, Cảng HKQT Nội Bài phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận Nhà ga hành khách T1 và T2.

Nhằm nâng cao năng lực thông qua, hạn chế tình trạng ùn tắc tại các dây chuyền phục vụ và khu vực giao thông tiếp cận nhà ga, Cảng HKQT Nội Bài phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông mới.

Theo Cảng HKQT Nội Bài, việc điều chỉnh sẽ được thực hiện đồng bộ trên nhiều hạng mục, bao gồm hệ thống đường giao thông tiếp cận nhà ga, khu vực sảnh đón và trả khách tại các tầng, đồng thời quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe ô tô từ P1 đến P9.

Đây là một trong những bước triển khai nhằm hiện thực hóa Quyết định số 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới xây dựng Cảng HKQT Nội Bài trở thành cảng hàng không an ninh, thông minh và thân thiện trong tình hình mới.

Cảng HKQT Nội Bài cho biết phương án phân luồng mới sẽ có nhiều thay đổi đáng kể về vị trí đỗ xe, phân làn lưu thông và thời gian dừng, đỗ đối với từng nhóm phương tiện như xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải.

Đơn vị này khuyến nghị hành khách, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp vận tải chủ động tìm hiểu phương án phân luồng để lên kế hoạch di chuyển phù hợp, tránh lúng túng hoặc vi phạm không đáng có trong quá trình đưa đón khách tại sân bay.

Trong thời gian tới, Cảng HKQT Nội Bài sẽ tiếp tục cập nhật các hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh trực quan dành riêng cho từng nhóm phương tiện nhằm hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện đúng quy định.

Theo Noibai International Airport