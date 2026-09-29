Tình trạng thiếu nhân lực phục vụ mặt đất tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok khiến quá trình xử lý hành lý bị chậm trễ, nhiều hành khách phải chờ nhiều giờ, thậm chí quay lại sân bay vào ngày hôm sau để nhận đồ.

Hoạt động xử lý hành lý tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, bị gián đoạn trong bối cảnh tình trạng ngập lụt ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ mặt đất, khiến hàng nghìn hành khách phải chờ đợi trong thời gian dài sau khi máy bay hạ cánh.

Theo các báo cáo địa phương, nguyên nhân chính được đề cập là tình trạng thiếu hụt nhân lực phục vụ mặt đất. Khi số lượng nhân viên không đáp ứng được nhu cầu, việc tiếp nhận, phân loại và đưa hành lý lên băng chuyền bị chậm, kéo theo thời gian chờ kéo dài tại khu vực nhận hành lý.

Một số hành khách cho biết họ phải chờ khoảng 5-6 giờ mới có thể nhận được hành lý. Có trường hợp phải rời sân bay và quay lại vào sáng hôm sau.

Hành lý ngổn ngang tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok (Ảnh: The Nation Thailand)

Một hành khách đến từ Nhật Bản kể rằng đã chờ hơn 2 giờ tại khu vực nhận hành lý nhưng không có nhân viên giải thích cụ thể về nguyên nhân chậm trễ. Người này sau đó phải hỏi những hành khách khác để cập nhật tình hình và quyết định tiếp tục chờ hay rời sân bay.

Tại khu vực xử lý hành lý thất lạc, một số hành khách được hướng dẫn trở về nhà và quay lại sân bay vào ngày hôm sau để nhận hành lý. Trong thời gian chờ đợi, việc thiếu thông tin cập nhật cũng khiến hành khách gặp khó khăn trong việc xác định thời điểm có thể nhận lại đồ đạc.

Theo Post Today, tình trạng gián đoạn không chỉ xảy ra ở khâu xử lý hành lý mà còn ảnh hưởng đến việc liên lạc với hành khách. Một số người cho biết họ không nhận được thông báo chính thức về thời gian chờ hoặc phương án xử lý, phải tự tìm kiếm thông tin từ những hành khách khác.

Nhiều hành khách phải chờ trong thời gian dài để nhận lại hành lý tại sân bay (Ảnh: X)

Vụ việc tại sân bay Suvarnabhumi cho thấy những ảnh hưởng dây chuyền của thời tiết cực đoan và tình trạng thiếu nhân lực đối với hoạt động hàng không. Trong đó, xử lý hành lý và cung cấp thông tin cho hành khách là hai khâu chịu tác động rõ rệt khi hoạt động phục vụ mặt đất bị gián đoạn.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Bangkok trải qua một đợt mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực trong thủ đô Thái Lan ngập sâu. Một số tuyến phố ghi nhận nước dâng đến ngang thắt lưng, buộc người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển. Chính quyền Bangkok sau đó tuyên bố các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng là vùng thảm họa và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân.

Bangkok trải qua đợt ngập lụt nghiêm trọng sau nhiều ngày mưa lớn, khiến nhiều khu vực trong thành phố ngập sâu (Ảnh: The guardian)

Lượng mưa tại một số địa phương ở miền Trung Thái Lan được ghi nhận ở mức cao. Một trạm thời tiết gần Prachin Buri, phía đông bắc Bangkok, ghi nhận 213,5 mm mưa trong 24 giờ từ ngày 25 đến 26/9.

Tại Bangkok, mưa lớn kéo dài khiến hệ thống thoát nước chịu áp lực, nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập sâu và việc đi lại bị ảnh hưởng.

Hình ảnh từ thủ đô cho thấy người dân phải sử dụng thuyền tại một số khu vực để vượt qua những tuyến đường ngập nước. Một bộ phận người dân cũng được đưa đến các địa điểm tránh trú khi nước dâng cao. Tình trạng ngập lụt đồng thời gây gián đoạn giao thông, vận chuyển hàng hóa và hoạt động của nhiều cơ sở kinh doanh.

Lũ lụt gây thiệt hại nặng tại nhiều khu vực ở Thái Lan (Ảnh: The guardian)

Đến ngày 27/9, vùng áp thấp gây mưa lớn dịch chuyển về phía tây bắc, giúp lượng mưa tại Bangkok giảm dần. Tuy nhiên, việc mưa giảm không đồng nghĩa nước rút ngay lập tức, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và nguy cơ ngập khi lượng nước tồn đọng vẫn còn lớn.

Nguồn: nationthailand, theguardian