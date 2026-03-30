HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sân bay Kuwait bị UAV Iran tấn công, gây gián đoạn nghiêm trọng

Hoàng Vân |

Trang Avia-pro đưa tin, ngày 28/3, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào sân bay quốc tế Kuwait, gây ra sự sụp đổ giao thông lớn ở vùng Vịnh Ba Tư.

- Ảnh 1.

Khói đen bốc cao tại sân bay quốc tế Kuwait sau cuộc tấn công UAV của Iran, ngày 28/3/2026.

Theo truyền thông địa phương và các dịch vụ khẩn cấp, một số UAV cảm tử đã xuyên thủng hệ thống phòng không của sân bay và thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật của sân bay.

Hệ thống radar kiểm soát không lưu bị hư hại nghiêm trọng.

Kết quả của cuộc tấn công là sân bay buộc phải tạm ngừng hoàn toàn tất cả các chuyến bay dân sự, gây ra sự sụp đổ giao thông lớn ở vùng Vịnh Ba Tư.

Hàng chục máy bay đã phải chuyển hướng đến các sân bay dự phòng ở các nước láng giềng, hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại các nhà ga chờ đợi thông tin rõ ràng.

- Ảnh 2.

Các nhân chứng vụ việc cho biết, họ đã nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn ở khu vực xung quanh các tháp điều khiển và trạm radar. Họ cũng ghi lại hình ảnh các UAV bay thấp.

Theo đánh giá sơ bộ của các chuyên gia, đây là những thiết kế hiện đại của Iran có khả năng cơ động hiệu quả ở độ cao thấp.

Việc hệ thống radar bị gián đoạn là một sự cố cực kỳ nguy hiểm, vì nếu không có sự giám sát không phận toàn diện, việc nối lại các chuyến bay an toàn về mặt kỹ thuật là không thể.

Các đội kỹ thuật sân bay đã bắt đầu đánh giá thiệt hại, nhưng việc khôi phục thiết bị phức tạp như vậy có thể mất nhiều thời gian.

Iran vẫn chưa chính thức bình luận về vụ việc, nhưng các nhà phân tích cho rằng vụ tấn công này có liên quan đến chiến lược tổng thể của Iran, nhằm gây bất ổn các tuyến đường hậu cần của các quốc gia ủng hộ liên minh phương Tây.

Theo Avia-pro


Tags

UAV

quân sự

Iran

Sân bay Kuwait

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại