Samsung Electronics, gã khổng lồ công nghệ biểu tượng của Hàn Quốc, đang thực hiện một chiến dịch quyết liệt để giành lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) và thị trường chip nhớ băng thông cao (HBM) đầy béo bở.

Sau một giai đoạn bị coi là chậm chân trong làn sóng AI tạo sinh, đặc biệt là trước đối thủ nội địa SK Hynix, sự lạc quan đang trở lại mạnh mẽ với Samsung, được củng cố bằng các hợp đồng lớn và những bước đột phá về công nghệ.

Phục hồi

Giữa trung tâm Gangnam sang trọng của Seoul, cửa hàng trải nghiệm công nghệ của Samsung Electronics những ngày qua kín đặc giới truyền thông. Họ đến để tận mắt chứng kiến buổi ra mắt kính thực tế mở rộng Galaxy XR, sản phẩm đánh dấu bước chuyển mới của Samsung trong chiến lược kết nối công nghệ tiêu dùng với trí tuệ nhân tạo (AI).

Hình ảnh nhóm nhạc K-pop trẻ biểu diễn trong không gian ảo sống động dường như không chỉ là màn trình diễn công nghệ, mà còn là biểu tượng cho một tinh thần đang hồi sinh: Samsung đang trở lại.

Sau vài năm chịu sức ép từ cả khía cạnh pháp lý lẫn kinh doanh, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt cho tập đoàn biểu tượng của Hàn Quốc. Chủ tịch Lee Jae Yong đã khép lại vụ kiện gian lận kéo dài, giải tỏa nút thắt lớn cho ban lãnh đạo.

Thị phần chip HBM (%)

Trên thương trường, Samsung liên tiếp công bố các hợp đồng khổng lồ: thỏa thuận 16,5 tỷ USD với Tesla để sản xuất chip tại Texas, và hợp tác với OpenAI trong dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD, xây dựng chuỗi trung tâm dữ liệu AI quy mô chưa từng có ở Mỹ.

Những thương vụ này giúp cổ phiếu Samsung tăng gần 87% từ đầu năm, củng cố niềm tin rằng công ty đang tìm lại vị thế dẫn đầu trong làn sóng AI toàn cầu.

Thế nhưng, sự phục hồi của Samsung không diễn ra trong nhịp điệu suôn sẻ. Trong lĩnh vực bộ nhớ, nền tảng cốt lõi của AI, gã khổng lồ từng thống trị thị trường DRAM và NAND đã bất ngờ đánh mất vị thế trong phân khúc HBM (High Bandwidth Memory).

HBM là dòng chip nhớ siêu tốc, được xếp chồng 3D để tăng băng thông dữ liệu và tiết kiệm năng lượng, trở thành linh kiện không thể thiếu cho các bộ tăng tốc AI như GPU của Nvidia hay chip xử lý dữ liệu trong trung tâm điện toán đám mây.

Khi AI thế giới bùng nổ, đối thủ đồng hương của Samsung là SK Hynix đã đi trước một bước, sớm thương mại hóa HBM và giành hơn 52% thị phần toàn cầu. Ngược lại, Samsung loay hoay với các vấn đề kỹ thuật, tỷ lệ lỗi cao và bị trì hoãn kiểm định chất lượng với khách hàng lớn như Nvidia.

Theo dữ liệu từ TrendForce, thị phần HBM của Samsung rơi từ 41% năm ngoái xuống còn 28,7% trong năm nay, một cú trượt khiến giới lãnh đạo công ty “choáng váng”.

Chiến dịch HBM

Thất thế chưa bao giờ là điều Samsung chấp nhận dễ dàng. Kể từ giữa năm ngoái, tập đoàn đã phát động một chiến dịch tái thiết quy mô lớn để giành lại vị thế trong lĩnh vực HBM: tái cơ cấu đội ngũ kỹ sư, đẩy mạnh đầu tư tích hợp sản xuất từ wafer đến đóng gói, và rút ngắn lộ trình phát triển sản phẩm để kịp nhịp với yêu cầu của Nvidia.

Kết quả bước đầu đã xuất hiện. Sau 18 tháng trì hoãn, dòng chip mới nhất của Samsung là HBM3e đã vượt qua quy trình kiểm định của Nvidia. Một nguồn tin trong ngành xác nhận công ty đã bắt đầu cung cấp lô nhỏ HBM3e cho Nvidia, đánh dấu sự trở lại trên bản đồ chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Song giới chuyên môn cho rằng đây mới chỉ là “khởi động”. Để lấy lại ngôi vương, Samsung cần thành công ở HBM4, thế hệ chip mới dự kiến ra mắt năm 2026, sử dụng công nghệ 1C nm (tương đương 10 nanomet). Hãng Nomura nhận định dù lợi nhuận ban đầu thấp do chi phí sản xuất và tỷ lệ thành phẩm hạn chế, khoảng cách giữa Samsung và SK Hynix sẽ thu hẹp đáng kể vào năm 2027.

Khi Samsung đẩy mạnh phản công, SK Hynix tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu. Trước sức ép từ khách hàng chủ lực Nvidia, công ty này đã hoàn tất phát triển HBM4 sớm hơn 6 tháng, trở thành hãng đầu tiên trên thế giới đạt mốc công nghệ này. Hynix cũng vừa ký thỏa thuận cung ứng bộ nhớ cho OpenAI trong dự án Stargate, khẳng định vai trò trung tâm trong hệ sinh thái phần cứng AI.

Chủ tịch Chey Tae Won của SK Group thừa nhận Nvidia gây áp lực rất lớn, yêu cầu Hynix phải đẩy nhanh tiến độ vượt kế hoạch. Nhưng chính sự thúc ép đó đã giúp Hynix duy trì vị trí tiên phong.

“HBM4 sẽ là bước ngoặt mang tính biểu tượng, mở ra kỷ nguyên AI hoàn toàn mới”, đại diện SK Hynix tuyên bố trong thông cáo hồi tháng 9.

Sự trở lại

Đối với Samsung, việc lấy lại niềm tin của Nvidia, khách hàng có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành, không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Chủ tịch Lee Jae Yong đã nhiều lần nhấn mạnh yếu tố con người, khuyến khích các lãnh đạo cấp cao “cố gắng hơn” trong khi bản thân ông tăng cường quan hệ với CEO Nvidia Jensen Huang.

Hình ảnh hai người ôm nhau tại hội nghị doanh nghiệp Hàn–Mỹ ở Washington hồi tháng 8 được xem như tín hiệu cho thấy mối quan hệ chiến lược đang được hàn gắn sau giai đoạn lạnh nhạt.

Bên cạnh đó, việc Samsung cùng OpenAI hợp tác trong dự án Stargate cũng có ý nghĩa chiến lược sâu rộng: ngoài nguồn doanh thu khổng lồ, đây là “tấm vé” để Samsung chen chân sâu hơn vào hạ tầng AI toàn cầu, nơi mà chip nhớ, GPU và trung tâm dữ liệu hòa quyện thành một chuỗi giá trị khép kín.

Sự hồi sinh của Samsung không chỉ diễn ra ở lĩnh vực bán dẫn. Mảng di động cũng đang khởi sắc nhờ thành công của dòng điện thoại gập Galaxy Z Fold7, giúp cải thiện lợi nhuận và hình ảnh thương hiệu.

Lợi thế cộng hưởng giữa phần cứng tiêu dùng và công nghệ hạ tầng AI khiến giới đầu tư tin rằng Samsung có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, nơi chip nhớ, điện thoại và thực tế mở rộng cùng được kết nối bởi nền tảng AI do chính họ phát triển.

Thế giới đang chứng kiến cuộc đua AI định hình lại toàn bộ ngành bán dẫn. SK Hynix, Micron, Nvidia và TSMC đều muốn trở thành trụ cột trong chuỗi giá trị này. Nhưng với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm sản xuất và quan hệ đối tác mở rộng, Samsung đang cho thấy họ không dễ bị loại khỏi cuộc chơi.

Nếu công ty duy trì được đà tiến của HBM3e, tung ra HBM4 đúng thời điểm và tận dụng được nhu cầu khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu AI, cuộc “phản công” này có thể giúp Samsung lấy lại danh hiệu ông vua bộ nhớ toàn cầu, danh hiệu mà họ từng nắm giữ suốt hai thập kỷ.

Trong kỷ nguyên AI, không chỉ các thuật toán mà cả những con chip cũng đang định nghĩa lại vị thế quốc gia. Và ở đó, Samsung với vai trò biểu tượng công nghiệp Hàn Quốc cũng đang bước vào trận chiến quan trọng nhất của mình trong thế kỷ 21.

*Nguồn: Nikkei, Fortune, BI