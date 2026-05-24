HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Samsung Galaxy S27 Ultra có ít nhất 3 nâng cấp lớn, ra mắt cùng S27 Pro nhưng màn hình nhỏ chỉ 6.4 inch?

Phạm Hoàng
|

Samsung được cho là đang chuẩn bị nhiều thay đổi cho dòng Galaxy S27, từ phiên bản S27 Pro nhỏ gọn mới cho tới loạt nâng cấp camera, pin và thiết kế trên Galaxy S27 Ultra.

Theo một báo cáo mới từ Naver, Samsung đang phát triển mẫu Galaxy S27 Pro với màn hình 6.4 inch. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những flagship Android nhỏ gọn hiếm hoi trên thị trường, có kích thước tiệm cận Apple iPhone 17 Pro. Samsung được cho là sẽ đi theo hướng tương tự Apple khi cung cấp 2 mẫu flagship cỡ nhỏ ở các phân khúc giá khác nhau gồm Galaxy S27 và Galaxy S27 Pro.

Hình minh họa Galaxy S27 Ultra.

So với Galaxy S26 tiêu chuẩn, Galaxy S27 Pro được cho là sẽ có cảm biến camera mới, pin lớn hơn và thân máy mỏng hơn. Một số tin đồn trước đó còn cho biết máy sẽ thừa hưởng công nghệ màn hình chống nhìn trộm từ Galaxy S26 Ultra, giúp nội dung hiển thị khó bị người xung quanh quan sát.

Ngoài ra, Galaxy S27 Pro được cho là sẽ sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon trên toàn cầu thay vì chip Exynos như phiên bản Galaxy S27 giá rẻ hơn. Đây tiếp tục là chiến lược phân chia cấu hình theo dòng máy mà Samsung từng áp dụng trước đây.

Galaxy S27 Ultra được nâng cấp mạnh về camera và pin

Ở phân khúc cao cấp hơn, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ nhận ít nhất 3 nâng cấp đáng chú ý. Đầu tiên là thiết kế mới với cụm camera được làm lại thay vì kiểu bố trí quen thuộc trên các thế hệ Galaxy S Ultra gần đây.

Tiếp theo là hệ thống camera. Các tin đồn gần đây cho biết Samsung đang thử nghiệm cảm biến chính 200MP hoàn toàn mới kèm khẩu độ biến thiên. Trong khi đó, camera tele 10MP zoom quang 3x nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ và thay bằng giải pháp zoom số từ cảm biến độ phân giải cao hơn.

Hình minh họa Galaxy S27 Ultra.

Nâng cấp thứ 3 nằm ở pin. Samsung được cho là sẽ trang bị viên pin lớn hơn đáng kể thay cho mức 5.000mAh trên Galaxy S26 Ultra. Dù pin tăng dung lượng, Galaxy S27 Ultra vẫn được cho là nhẹ hơn mức 214g của thế hệ trước, trong khi độ dày gần như không thay đổi.

Hiện Samsung vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến dòng Galaxy S27. Nếu tiếp tục giữ lịch trình quen thuộc, hãng có thể ra mắt loạt flagship này vào đầu năm 2027.

Tags

Galaxy S27 Ultra

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại