Samsung Galaxy S27 Ultra có ít nhất 3 nâng cấp lớn, ra mắt cùng S27 Pro nhưng màn hình nhỏ chỉ 6.4 inch?

Theo một báo cáo mới từ Naver, Samsung đang phát triển mẫu Galaxy S27 Pro với màn hình 6.4 inch. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những flagship Android nhỏ gọn hiếm hoi trên thị trường, có kích thước tiệm cận Apple iPhone 17 Pro. Samsung được cho là sẽ đi theo hướng tương tự Apple khi cung cấp 2 mẫu flagship cỡ nhỏ ở các phân khúc giá khác nhau gồm Galaxy S27 và Galaxy S27 Pro.

Hình minh họa Galaxy S27 Ultra.

So với Galaxy S26 tiêu chuẩn, Galaxy S27 Pro được cho là sẽ có cảm biến camera mới, pin lớn hơn và thân máy mỏng hơn. Một số tin đồn trước đó còn cho biết máy sẽ thừa hưởng công nghệ màn hình chống nhìn trộm từ Galaxy S26 Ultra, giúp nội dung hiển thị khó bị người xung quanh quan sát.

Ngoài ra, Galaxy S27 Pro được cho là sẽ sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon trên toàn cầu thay vì chip Exynos như phiên bản Galaxy S27 giá rẻ hơn. Đây tiếp tục là chiến lược phân chia cấu hình theo dòng máy mà Samsung từng áp dụng trước đây.

Galaxy S27 Ultra được nâng cấp mạnh về camera và pin

Ở phân khúc cao cấp hơn, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ nhận ít nhất 3 nâng cấp đáng chú ý. Đầu tiên là thiết kế mới với cụm camera được làm lại thay vì kiểu bố trí quen thuộc trên các thế hệ Galaxy S Ultra gần đây.

Tiếp theo là hệ thống camera. Các tin đồn gần đây cho biết Samsung đang thử nghiệm cảm biến chính 200MP hoàn toàn mới kèm khẩu độ biến thiên. Trong khi đó, camera tele 10MP zoom quang 3x nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ và thay bằng giải pháp zoom số từ cảm biến độ phân giải cao hơn.

Nâng cấp thứ 3 nằm ở pin. Samsung được cho là sẽ trang bị viên pin lớn hơn đáng kể thay cho mức 5.000mAh trên Galaxy S26 Ultra. Dù pin tăng dung lượng, Galaxy S27 Ultra vẫn được cho là nhẹ hơn mức 214g của thế hệ trước, trong khi độ dày gần như không thay đổi.

Hiện Samsung vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến dòng Galaxy S27. Nếu tiếp tục giữ lịch trình quen thuộc, hãng có thể ra mắt loạt flagship này vào đầu năm 2027.