Hàng loạt cán bộ ở TP Huế bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật do liên quan đến những sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (cũ).

Liên quan đến sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (nay là TP huế), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xem xét báo cáo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên liên quan việc thực hiện dự án.

Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nhận thấy, Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (nhiệm kỳ 2025 - 2030) buông lỏng quản lý lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng đối với Dự án Nhà khách Tỉnh ủy, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Thanh tra TP Huế chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Nhà khách Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) khiến nhiều cán bộ, lãnh đạo đơn vị bị kỷ luật. (Ảnh: Sỹ Nhất)

Ông Hà Xuân Hậu, với vai trò Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, đại diện đơn vị tư vấn, quản lý Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới tham mưu chủ đầu tư ban hành các quyết định trái pháp luật vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu năm 2013, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ông Lưu Đức Hoàn, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vi phạm Quy chế làm việc; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ông Huỳnh Minh Khang với vai trò là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý, đại diện đơn vi tư vấn quản lý Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, đã thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi, để bộ phận tham mưu của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tham mưu chủ đầu tư thực hiện chưa đầy đủ, chưa đảm bảo về quy trình, thủ tục một số gói thầu chỉ định của Dự án, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân đồng chí, cần phải xem xét, kiểm điểm trách nhiệm.

Các ông Đặng Quang Ngọc - Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, Trưởng Ban Điều hành dự án; ông Trần Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị - đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm quy chế làm việc; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ông Thái Văn Minh Nhật - đảng viên Chi bộ Khối Quản lý dự án, Phó Trưởng phòng QLDA hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị; ông Trần Nguyên Đại - đảng viên Chi bộ Khối Quản lý dự án, chuyên viên Phòng Quản lý dự án hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị - thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ông Nguyễn Quốc Anh - đảng viên Chi bộ TDP 10, Đảng bộ phường An Cựu, nguyên: đảng viên Chi bộ Khối Tổng hợp, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị và bà Hoàng Thị Diệu Hiền - Đảng ủy viên, Bí Thư chi bộ phòng Tổ chức Hành chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, nguyên đảng viên Chi bộ Khối Tổng hợp, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị - chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong việc tham gia theo dõi, phối hợp, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh đối với một số nội dung thực hiện chưa bảo đảm quy định trong quá trình triển khai dự án, cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Hà Xuân Hậu, Đặng Quang Ngọc, Trần Hùng; khiển trách đối với các ông Thái Văn Minh Nhật, Trần Nguyên Đại và Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các ông, bà Huỳnh Minh Khang, Nguyễn Quốc Anh, Hoàng Thị Diệu Hiền.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Lưu Đức Hoàn.