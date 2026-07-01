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Sai lầm phải trả giá của nữ diễn viên quê Tuyên Quang SN 1975

Xi Xi
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Sau sai lầm phải trả giá đắt, nữ diễn viên quê Tuyên Quang lựa chọn đối diện, xin lỗi và đang sống một cách vô cùng tích cực.

Sai lầm phải trả giá của nữ diễn viên quê Tuyên Quang SN 1975 - Ảnh 1.

Lệ Hằng thời trẻ, nổi tiếng trên truyền hình với nhiều vai diễn ấn tượng.

Sai lầm nghiêm trọng vướng vòng lao lý

Diễn viên Lệ Hằng từng là một gương mặt sáng giá của màn ảnh phía Bắc. Sinh năm 1975 tại Tuyên Quang, cô bén duyên với nghệ thuật khi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ngay khi vừa tốt nghiệp vào năm 1997, Lệ Hằng vụt sáng thành sao nhờ vai Hoài "Thatcher" trong bộ phim truyền hình ăn khách Xin hãy tin em.

Sau bệ phóng lớn đó, cô đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ và liên tục xuất hiện trong nhiều dự án phim lớn như Những ngọn nến trong đêm, Chuyện phố phường hay Cổ cồn trắng. Dù vậy, mức thu nhập bấp bênh từ nghề diễn không đủ trang trải cuộc sống. Đến năm 2012, Lệ Hằng chính thức tuyên bố giải nghệ, rời nhà hát để cùng chồng làm kinh doanh tự do và gần như biến mất khỏi showbiz.

Năm 2023, khán giả cả nước rúng động trước thông tin Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố, bắt giam cựu diễn viên Lệ Hằng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hình ảnh tiều tụy của một ngôi sao màn ảnh một thời tại cơ quan công an khiến khán giả vừa ngỡ ngàng.

Sai lầm phải trả giá của nữ diễn viên quê Tuyên Quang SN 1975 - Ảnh 2.

Lệ Hằng hiện tại.

Đối diện quá khứ, xin lỗi và nỗ lực sống tích cực

Sau khi chấp hành xong án phạt tù và trở về đời thường, cựu diễn viên Lệ Hằng đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại từ khoảng đầu năm 2026. Cô không trốn tránh mà công khai gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì đã có lúc làm họ thất vọng. Cô thừa nhận bản thân luôn mang nỗi day dứt, hối hận sâu sắc vì sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ.

"Tôi đã từng sai trái, từng lên mạng để xin lỗi nhưng không hết day dứt. Nghệ sĩ đáng lẽ phải là người truyền cảm hứng về văn hóa, nghệ thuật. Tôi đã nghỉ làm nghề 20 năm nhưng cái mác nghệ sĩ theo cả cuộc đời. Lỗi lầm trong quá khứ cũng vậy", nữ diễn viên chia sẻ.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, Lệ Hằng đang phải đối mặt với bạo bệnh khi mắc suy tim giai đoạn 4 và đã ly hôn chồng. Do không có nhà ở Hà Nội, nữ diễn viên trở về quê nhà ở Tuyên Quang sinh sống. Niềm vui thời gian gần đây của Lệ Hằng là chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình.

Cô cũng thoải mái đăng các video tâm sự, trả lời những thắc mắc từ cư dân mạng. Lệ Hằng còn kết nối lại với nhiều diễn viên từng đóng phim một thời cùng mình để chia sẻ, ôn lại kỷ niệm. Việc đối diện với sai lầm và chọn cuộc sống tích cực, Lệ Hằng nhận được sự bao dung và động viên từ nhiều cư dân mạng.

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sao Việt

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Lệ Hằng

quê Tuyên Quang

SN 1975

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