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Nam NSƯT khắc khổ nhất màn ảnh Việt gọi điện cho Cục trưởng Xuân Bắc: "Bộ Văn hóa quá kịp thời!"

Dạ Vũ
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"Anh hưu rồi nhưng vẫn rất vui. Bộ Văn hóa quá kịp thời. Chuẩn đấy!", nam NSƯT nói với Xuân Bắc.

Nam NSƯT khắc khổ nhất màn ảnh Việt gọi điện cho Cục trưởng Xuân Bắc: "Bộ Văn hóa quá kịp thời!" - Ảnh 1.

Mới đây, NSND Xuân Bắc khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện hài hước về cuộc điện thoại với NSƯT Phú Đôn. Thấy cuộc gọi nhỡ của đàn anh, Xuân Bắc định lát nữa sẽ gọi lại vì đang bận công việc. Không ngờ, NSƯT Phú Đôn tiếp tục gọi đến.

Nghĩ có việc gấp, Xuân Bắc lập tức nghe máy. Chưa kịp nói hết câu thì ở đầu dây bên kia đã vang lên một câu ngắn gọn: "Chín cây - mật".

"Thấy cuộc gọi lỡ của anh Phú Đôn, mình vẫn còn việc nên định bụng gọi lại sau. Chưa kịp gọi lại thì anh ấy lại gọi. Mình nghĩ chắc có việc gì gấp lắm: 'Em đây, em xin lỗi chưa kịp gọi lại...'. Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia: 'Chín cây - mật'", Xuân Bắc kể.

Khi Xuân Bắc hỏi: "Đâu anh ơi?", NSƯT Phú Đôn đáp ngắn gọn: "Đang từ quê ra". Nam nghệ sĩ lập tức gửi lời cảm ơn đàn anh vì món quà quê đầy tình cảm. Được biết, món quà mà NSƯT Phú Đôn muốn biếu đàn em là một quả mít mật.

Nam NSƯT khắc khổ nhất màn ảnh Việt gọi điện cho Cục trưởng Xuân Bắc: "Bộ Văn hóa quá kịp thời!" - Ảnh 2.

NSƯT Phú Đôn.

Nam NSƯT khắc khổ nhất màn ảnh Việt gọi điện cho Cục trưởng Xuân Bắc: "Bộ Văn hóa quá kịp thời!" - Ảnh 3.

Cục trưởng Xuân Bắc nhận quà từ NSƯT Phú Đôn.

Sau màn trò chuyện dí dỏm, câu chuyện chuyển sang chủ đề khiến cả hai đều hào hứng là Nghị định mới về phụ cấp ưu đãi nghề và chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn đối với nghệ sĩ vừa được ban hành.

NSƯT Phú Đôn bày tỏ niềm vui trước chính sách mới, dù bản thân đã nghỉ hưu. Ông chia sẻ: "Hôm trước thấy có cái Nghị định mới về phụ cấp ưu đãi nghề và luyện tập biểu diễn cho nghệ sĩ mới được ban hành. Vui. Bao lâu mới được đấy. Quá ngon luôn! Anh hưu rồi nhưng vẫn rất vui. Bộ Văn hóa quá kịp thời. Chuẩn đấy!"

Đáp lại, Xuân Bắc cũng bày tỏ sự đồng tình và cho rằng sự quan tâm của Chính phủ cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ văn nghệ sĩ.

Anh viết: "Chính phủ cực quan tâm, lãnh đạo Bộ thì kèm... như kèm kem anh ơi...", đồng thời chia sẻ: "Anh em vui vẻ, thêm tin tưởng, thêm cống hiến là được rồi anh ạ! Khi nào hàng về đới anh ơi!".

Khép lại cuộc trò chuyện, NSƯT Phú Đôn tiếp tục hóm hỉnh trả lời: "Về anh gọi nhé. Vẫn Thụy Khuê. Chín cây - mật".

Bài đăng của Xuân Bắc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người thích thú trước cách trò chuyện gần gũi, hóm hỉnh giữa hai nghệ sĩ, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với những chia sẻ về chính sách mới dành cho đội ngũ văn nghệ sĩ.

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sao Việt

Xuân Bắc

NSƯT Phú Đôn

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