Sai lầm khi rửa ô tô khiến bề mặt sơn chằng chịt vết xước

Khăn lau microfiber rơi xuống sàn có thể trở thành tác nhân hàng đầu gây xước xoáy bề mặt sơn do cấu trúc sợi nhân tạo giữ chặt cát sạn li ti.

Trong hoạt động chăm sóc và vệ sinh xe, khăn sợi microfiber là vật dụng quen thuộc được đa số trung tâm chăm sóc xe cũng như chủ xe lựa chọn. Sở hữu độ mềm mại, khả năng thấm hút cao cùng mức giá hợp lý, loại khăn này vượt trội hơn các loại bọt biển truyền thống hay da nhân tạo trong việc lau khô bề mặt sơn, làm sạch kính và vệ sinh nội thất. Dù vậy, chính ưu điểm vượt trội về cấu trúc sợi cũng tiềm ẩn rủi ro nếu người dùng bất cẩn trong quá trình thao tác.

Về mặt kỹ thuật, khăn microfiber thường dệt từ các sợi polyester nhân tạo siêu mảnh. Độ dày của các sợi này dao động tùy phân khúc chất lượng, trong đó nhiều loại sở hữu đường kính chỉ bằng 1/100 sợi tóc người. Trung bình một inch vuông bề mặt khăn chất lượng cao có thể chứa hơn 200.000 sợi dệt siêu vi.

Mạng lưới sợi dày đặc này tạo nên các rãnh giữ bụi hiệu quả, cho phép lau sạch bụi bẩn, dầu mỡ và hơi ẩm mà không làm tổn hại lớp phủ bóng bên ngoài. Một chiếc khăn kích thước lớn có thể lau khô toàn bộ xe một cách nhẹ nhàng mà không tạo ra các vết chà xát mạnh.

Thao tác lau khô cần sự cẩn trọng nhằm tránh để bụi cát, dị vật lẫn trên khăn cọ xát làm xước lớp sơn bóng.

Tuy nhiên, cấu trúc này là con dao hai lưỡi khi chiếc khăn vô tình rơi xuống nền đất, mặt đường bê tông hoặc sàn xưởng. Hàng trăm nghìn sợi nhỏ sẽ lập tức bám chặt các hạt cát, sỏi đá vụn và bụi kim loại li ti.

Khác với các bề mặt vải thông thường, các dị vật siêu nhỏ một khi lọt sâu vào mạng lưới sợi microfiber sẽ rất khó để giũ sạch hoặc tách rời hoàn toàn. Nếu tiếp tục đưa chiếc khăn này lên lau thân vỏ, các hạt cát cứng sẽ đóng vai trò như hạt mài, chà xát trực tiếp lên bề mặt sơn. Hậu quả là lớp sơn bóng nhanh chóng xuất hiện các vệt xước xoáy mạng nhện phản chiếu rõ dưới ánh nắng, làm giảm đáng kể độ bóng và tính thẩm mỹ của ngoại thất. Sau thời gian dài, buộc chủ xe phải tốn chi phí và thời gian đưa xe đến cơ sở chuyên nghiệp để đánh bóng, hiệu chỉnh lại bề mặt.

Thao tác lau chùi màn hình hiển thị sau tay lái đòi hỏi sự cẩn trọng nhằm ngăn ngừa các vết xước dăm.

Nhiều người dùng cho rằng việc giặt máy với các dung dịch tẩy rửa chuyên dụng có thể loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn bám trên khăn rơi đất. Trên thực tế, dung dịch tẩy rửa chỉ có tác dụng hòa tan dầu mỡ, hóa chất đánh bóng hoặc sáp phủ, chứ không thể cam kết tách bỏ hoàn toàn các hạt cát sạn mắc kẹt sâu trong kết cấu sợi dệt. Vì lý do này, giới chuyên gia chăm sóc xe khuyến cáo nguyên tắc an toàn: tuyệt đối không dùng lại khăn đã chạm đất lên bề mặt sơn ngoại thất.

Để tránh lãng phí, người dùng không nhất thiết phải vứt bỏ hoàn toàn chiếc khăn. Thay vào đó, khăn microfiber sau khi rơi đất hoặc qua nhiều lần giặt có thể hạ cấp công năng để phục vụ các mục đích ít rủi ro hơn như lau chùi đồ gia dụng trong gia đình, vệ sinh mặt bàn bếp, bồn rửa hay vách kính phòng tắm.

Khi sử dụng trên ô tô, khăn này có thể tận dụng để lau chùi các chi tiết nhựa sần ở bậc lên xuống, mép cánh cửa hoặc các khu vực khuất bên dưới khoang lái, nhưng cần tuyệt đối tránh xa cụm màn hình thông tin giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số vốn rất nhạy cảm với cát sạn.