Rùng mình với món "hột vịt lộn chay": Nhìn giao diện y chang bản gốc, biết nguyên liệu làm từ gì mới ngỡ ngàng

Hột vịt lộn vốn là một món ăn quen thuộc trên bàn ăn của nhiều gia đình Việt Nam và các nước châu Á như Trung Quốc, Philippines hay Campuchia. Với giá thành khá rẻ và hàm lượng dinh dưỡng cao, món ăn này từ lâu đã trở thành lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên chính hình thức đặc biệt của một vịt lộn là trứng đã có phôi đã phát triển khiến không ít người e ngại, thậm chí bị coi là món ăn kinh dị theo một số đánh giá quốc tế.

Ảnh minh họa

Trong số những biến tấu sáng tạo từ hột vịt lộn, món hột vịt lộn chay khiến nhiều người vừa tò mò vừa khó hiểu vì cái tên dễ gây hiểu lầm. Món ăn này được chế biến từ đậu hũ, khi xay nhuyễn kết hợp cùng nhiều loại gia vị để tạo mùi thơm giống hệt hột vịt lộn thật. Bề ngoài món ăn vẫn giữ hình dạng bầu dục đặc trưng, với rong biển thái sợi trang trí bên ngoài tạo cảm giác gần như không khác gì nguyên bản. Khi thưởng thức, hột vịt lộn chay cũng được hấp hoặc luộc chín, chấm với muối tiêu chanh mang lại trải nghiệm hương vị tương tự món ăn mặn truyền thống.

Đây là món ăn khiến nhiều người phải bàn luận. Ảnh: chuongha

Sự xuất hiện của hột vịt lộn chay ngay lập tức trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra hơi e dè và cho rằng món ăn này đi ngược lại với tinh thần ăn chay vốn hướng tâm về sự thanh tịnh và thiện lành bằng những bình luận như:

- Đã ăn chay để tịnh tâm mà tâm còn ham vịt lộn là sao

- Ăn chay nhưng không quên món hột vịt lộn.

- Riêng món chay này xin phép chê không ngon.

- Ăn chay còn muốn ăn hột vịt lộn.

Tuy vậy, cũng có không ít người ủng hộ ý tưởng này và cho rằng việc chế biến món ăn chay giả mặn không làm mất những giá trị tinh thần của việc ăn chay mà còn giúp thực đơn trở nên đa dạng và gần gũi với khẩu vị hơn. Một số người ăn chay sức khỏe hoặc lý do thanh lọc cơ thể vẫn có thể trải nghiệm món ăn này.

Món ăn độc đáo giả mặn được làm từ đậu hũ

Hiện tại, hột vịt lộn chay vẫn là chủ đề gây xôn xao trên mạng xã hội. Một bên cho rằng sáng tạo thú vị và đáng để thử trong khi bên khác vẫn giữ quan điểm rằng món ăn chay nên tránh những món dễ nhắc đến thực phẩm ăn mặn để giữ trọn ý nghĩa tâm linh. Dù vậy sự xuất hiện của món ăn này cũng cho thấy xu hướng ẩm thực ngày càng phong phú, và đầy sáng tạo mở ra nhiều lựa chọn hơn cho người yêu ẩm thực.