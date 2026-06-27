Rúng động Thái Lan: Du khách Úc cùng thiếu nữ vào khách sạn rồi trở ra một mình, vài ngày sau tìm thấy cô trong một vali vứt ven đường

Một vụ việc gây chấn động đang được cơ quan chức năng Thái Lan điều tra sau khi thi thể một thiếu nữ (được cho là khoảng 17 tuổi) được phát hiện bên trong chiếc vali bị bỏ lại ven đường. Một người đàn ông quốc tịch Australia sau đó đã bị tạm giữ tại sân bay khi đang chuẩn bị xuất cảnh.

Cơ quan chức năng Thái Lan đang mở rộng điều tra vụ việc một thiếu nữ 17 tuổi được phát hiện tử vong trong chiếc vali bị bỏ lại tại khu vực ven đường ở Pattaya. Diễn biến vụ án nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khi một người đàn ông quốc tịch Australia bị tạm giữ ngay trước thời điểm làm thủ tục xuất cảnh.

Ảnh: Khaosod

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vụ việc được phát hiện sau khi người dân để ý thấy một chiếc vali xuất hiện bất thường trong khu vực công cộng và trình báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, họ phát hiện bên trong có thi thể của một thiếu nữ.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là một cô gái 17 tuổi. Nhà chức trách đã tiến hành các bước pháp y và liên hệ với gia đình để phục vụ quá trình điều tra. Giới chức hiện chưa công bố đầy đủ các thông tin liên quan đến nguyên nhân tử vong cũng như kết luận cuối cùng về vụ việc.

Ảnh: Khaosod

Trong quá trình thu thập chứng cứ, cảnh sát được cho là đã rà soát hình ảnh camera an ninh, lịch trình di chuyển cùng các mối quan hệ của nạn nhân trước thời điểm xảy ra vụ việc. Từ những dữ liệu ban đầu, lực lượng điều tra xác định một người đàn ông quốc tịch Australia có liên quan và tiến hành theo dõi.

Theo điều tra ban đầu, người này đã có kế hoạch rời Thái Lan ngay sau thời điểm vụ việc bị phát hiện. Cơ quan chức năng sau đó phối hợp triển khai các biện pháp ngăn chặn và bắt giữ người đàn ông tại sân bay khi đang chuẩn bị xuất cảnh.

Ảnh: Khaosod

Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố cáo buộc cuối cùng và cũng chưa đưa ra kết luận chính thức về trách nhiệm pháp lý của người này.

Vụ việc tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận Thái Lan và quốc tế. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ, chờ kết quả giám định pháp y cũng như làm rõ toàn bộ diễn biến trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.