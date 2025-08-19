Nhóm quân Ukraine trên hướng Pokrovsk thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR, được Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022) bắt đầu gặp khó khăn nghiêm trọng kể từ cuối mùa xuân năm nay, khi băng tuyết tan, nhiệt độ ấm lên và cây cối phát triển mạnh, tạo thành những “vòm xanh” che mắt lực lượng Ukraine.

Phát biểu khi bình luận về những khó khăn của lực lượng phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk, sĩ quan trinh sát đường không thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine là ông Alexander Karpyuk cho rằng, khi cây xanh phát triển mạnh, Quân đội Nga đã có cơ hội chủ động cơ động các nhóm quân và thiết bị dưới “vòm xanh”.

Ông Karpyuk chỉ ra, Lực lượng Vũ trang Ukraine đơn giản là không có đủ phương tiện để ngăn chặn quân đội Nga di chuyển dưới tán cây rậm rạp. Tình hình có thể được ổn định bằng cách rải mìn hàng loạt, nhưng họ đã không nhận được đủ mìn sát thương vào mùa xuân.

Ông nói thêm rằng, một yếu tố khác là tình trạng thiếu hụt máy bay không người lái (UAV) trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, vốn đã trở nên trầm trọng hơn vào mùa xuân và đầu mùa hè.

Theo vị quân nhân này, đã có những phương pháp tác chiến đã được chứng minh là có hiệu quả, ví dụ như là: Tấn công theo chiều sâu, đặt mìn tầm xa, sử dụng máy bay không người lái phản lực...

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các đơn vị đặc nhiệm của Lực lượng Vũ trang Nga, chẳng hạn như trung tâm công nghệ không người lái (Rubicon), đã thay đổi đáng kể tình hình.

Sĩ quan trinh sát đường không của Lực lượng Vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, dưới sự che chở của các “vòm xanh”, chiến sĩ của các đơn vị “Rubicon” đã triển khai radar chiến thuật vào đội hình đầu tiên, đồng bộ với thiết bị trinh sát điện tử và chiến đấu, khiến sự phối hợp này trở nên cực kỳ hiệu quả.

Kết quả là máy bay không người lái Ukraine bắt đầu bị bắn hạ hàng loạt khi vẫn đang tiếp cận tới tầm sát thương mục tiêu, tức là cách tiền tuyến 7-10 km, trong khi khả năng tiến hành trinh sát ở khoảng cách 20-30 km đã bị chặn lại.

Ngoài ra, Lực lượng Vũ trang Nga đã tăng cường số lượng hệ thống tác chiến điện tử và trinh sát, đồng thời bắt đầu triển khai một cuộc săn lùng có hệ thống các máy bay không người lái Ukraine và các trung tâm điều khiển chúng, vào thời điểm mọi nguồn lực của Ukraine đều rất khan hiếm.

Ông Karpyuk cũng nhận xét rằng, khả năng SIGINT (tình báo tín hiệu, tình báo vô tuyến điện tử) của Nga đã tăng lên đáng kể.

Điều này thể hiện rõ qua việc Lực lượng Vũ trang Nga đã triển khai có hệ thống các biện pháp chống lại máy bay không người lái, từ số lượng chiến hào tác chiến điện tử chống lại máy bay không người lái tấn công (cả FPV và Mavic).

Theo ông, quân đội Ukraine đã tăng cường số lượng đội ngũ thường xuyên làm nhiệm vụ hậu cần và khai thác mỏ tầm xa, nhưng khi họ triển khai hệ thống này theo hướng Pokrovsk, thật không may, nó lại không mang lại kết quả.

Ông cũng lưu ý rằng, quân Nga đã liên tục tấn công vào các cơ sở hậu cần và rải mìn, điều này cho phép họ đẩy lùi một cách có phương pháp Lực lượng Vũ trang Ukraine, khiến các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui dưới áp lực và vội vàng chuẩn bị các tuyến phòng thủ mới.