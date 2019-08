Rủ bạn đi nhậu nhưng cho "leo cây", thanh niên bị chém thương tích

Tối 18/8, Công an huyện An Biên (Kiên Giang) đã bắt tạm giam Võ Minh Tâm (23 tuổi, ngụ xã Nam Yên) và Nguyễn Thanh Sơn (18 tuổi, ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên) về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Theo thông tin ban đầu, vào ngày 5/4/2019, Sơn và Tâm tổ chức nhậu tại nhà cùng một người bạn. Sau đó, Trần Vũ L. (20 tuổi) chạy xe ngang nên rủ cả 2 sang nhà bạn L. gần đó để nhậu tiếp. Khi rủ xong, L. điều khiển xe máy đi trước.

Sau khi được L. mời nhậu, Sơn và Tâm đã đến nhà bạn L để "chiến" tiếp nhưng không thấy L. đâu. Lúc này, Sơn liên lạc thì L. cho biết đang mua "mồi" mang về nhậu.

Khoảng 2 giờ sau, không thấy L. mang "mồi" về, Sơn gọi điện hối lần 2 thì L. cho biết đang bận chơi game nên không về được.

Tức giận vì bị "leo cây", Sơn rủ Tâm tìm L. để "nói chuyện". Khi đến tiệm game, Sơn dùng vỏ chai bia đập vào đầu L. Ngay lúc đó, L. dùng ly đánh trả lại Sơn thì bị Tâm dùng dao chém vào người gây thương tích.