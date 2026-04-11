"Rồng" bất ngờ xuất hiện trên mặt sông dịp Thanh Minh, cảnh tượng từ trên cao khiến dân mạng xôn xao

"Rồng" bất ngờ bất ngờ xuất hiện trong dịp Thanh Minh

Trong dịp nghỉ lễ Thanh Minh, một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ghi lại hình ảnh "rồng" dưới chân cầu Gia Hưng - Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Từ góc quay trên cao, mặt bãi triều dưới sông Tiền Đường hiện lên những đường nước đan cắt, uốn lượn và tỏa nhánh, tạo cảm giác như một con "rồng" khổng lồ đang bò ngang mặt sông. Theo CCTV, đây là cảnh tượng do hệ thống "cây thủy triều" tạo nên sau khi nước rút.

Điều khiến đoạn video gây bàn tán không chỉ nằm ở hình thù đặc biệt. Nhìn từ trên cao, các vệt nước sẫm màu loang trên nền bãi bồi tạo ra cảm giác như một bức tranh thủy mặc đang chuyển động. Có người liên tưởng đến thân cây với nhiều nhánh lớn nhỏ, có người lại cho rằng hình dạng ấy giống một con rồng đang uốn mình. Khoa học Công nghệ Nhật báo Trung Quốc cho biết ngoài dạng "cây" quen thuộc, hệ thống kênh triều ở đây còn có thể hiện ra thành hình "rồng" hoặc các dạng trừu tượng khác, tùy vào địa hình cục bộ, hướng triều và sự phân bố trầm tích tại từng thời điểm.

Cảnh tượng như "rồng" trên mặt sông thực chất là gì?

Theo CCTV, hiện tượng được dân mạng chú ý những ngày qua thực chất là "潮汐树", thường được gọi là "cây thủy triều". Đây không phải là cây theo nghĩa thông thường mà là một hệ thống kênh triều phát triển trên bãi triều, được hình thành trong quá trình thủy triều lên xuống liên tục tác động lên bề mặt đất bồi ven sông. Kênh chính kéo dài ra ngoài giống như "thân", còn các nhánh nhỏ tỏa sang hai bên tạo nên những hình thù rất đặc biệt khi nhìn từ flycam.

Cơ chế hình thành của cảnh tượng này khá dễ hình dung. Khi triều dâng, nước mang theo phù sa và bùn cát tràn lên mặt bãi. Khi triều rút, dòng nước lại tập trung chảy ngược ra ngoài theo những lối thoát tự nhiên, lâu dần khoét sâu các rãnh nhỏ rồi mở rộng chúng thành mạng lưới kênh phức tạp. Quá trình ấy lặp đi lặp lại trong thời gian dài, khiến bề mặt bãi triều như được "chạm khắc" liên tục bởi nước. Theo Khoa học Công nghệ Nhật báo Trung Quốc, sông Tiền Đường là nơi rất thuận lợi để hiện tượng này phát triển vì khu vực cửa sông có thủy triều mạnh, mỗi tháng có hai kỳ triều lớn và mỗi ngày lại có hai lần nước lên xuống.

Cũng vì là sản phẩm của dòng triều nên hình thái này không cố định. Có lúc nó hiện lên rõ như một cái cây khổng lồ, có lúc lại khiến người xem liên tưởng đến rồng hoặc những nét mực phóng khoáng trên giấy. CCTV mô tả cảnh tượng dưới chân cầu Gia Thiệu giống như mực nước đổ xuống mặt sông, trong khi video lan truyền trên mạng khiến nhiều người trầm trồ vì cảm giác tự nhiên như đang "vẽ" một sinh thể khổng lồ lên bãi bồi.

Không chỉ đẹp lạ, hiện tượng này còn có giá trị sinh thái đáng chú ý

Điều thú vị là phía sau vẻ đẹp gây xôn xao ấy lại là một hệ sinh thái rất đáng quan tâm. Khoa học Công nghệ Nhật báo Trung Quốc cho biết các kênh triều trên bãi triều không chỉ tạo cảnh quan mà còn đóng vai trò như "hành lang" vận chuyển vật chất và năng lượng giữa đất liền và biển. Trong quá trình nước chuyển động, cá, tôm, sinh vật nhỏ và cả hạt giống thực vật có thể theo dòng chảy phát tán, góp phần duy trì vòng tuần hoàn sinh thái ở khu vực cửa sông.

Nguồn này cũng dẫn dữ liệu khảo sát liên tục trong ba năm tại đoạn Hải Ninh Tiêm Sơn cho thấy vùng "cây thủy triều" có 33 loài sinh vật thuộc 5 nhóm khác nhau. Các dòng kênh sâu, có nước chảy ổn định còn tạo nơi trú ngụ cho sinh vật đáy, đồng thời giúp nhiều loài có thêm không gian sinh sống và tránh kẻ săn mồi. Nói cách khác, thứ ban đầu khiến dân mạng chú ý chỉ là hình thù lạ mắt trên mặt sông, nhưng trong mắt giới nghiên cứu, đây còn là một cấu trúc sinh thái có giá trị không nhỏ.

Suy cho cùng, cảnh tượng như "rồng" bất ngờ hiện ra trên mặt sông Tiền Đường trong dịp Thanh Minh không phải là một điều huyền bí, mà là kết quả của quá trình triều lên xuống bền bỉ qua thời gian dài. Tuy vậy, chính sự kết hợp giữa yếu tố thị giác mạnh, cảm giác hiếm gặp và câu chuyện khoa học phía sau đã khiến hiện tượng này trở nên đặc biệt. Giữa nhịp sống hiện đại, những khung cảnh như vậy vẫn đủ sức làm con người ngỡ ngàng, rồi từ tò mò mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cách thiên nhiên âm thầm tạo tác nên những "bức tranh sống" trên mặt đất và mặt nước.



Theo CCTV, Kepu, Stdaily