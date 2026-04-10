Nhiều phi tần sống sung sướng nhưng cả đời không con: Bí mật đau đớn chỉ lộ ra từ hài cốt sau khám nghiệm

Vì sao nhiều phi tần cả đời vẫn không có nổi một đứa con?

Những phát hiện ấy khiến giới nghiên cứu phải nhìn lại một câu hỏi từng bị hiểu rất đơn giản: vì sao nhiều phi tần không thể sinh con? Hóa ra, nguyên nhân không chỉ nằm ở sức khỏe, mà còn đến từ chính cơ chế vận hành của hậu cung, nơi từ việc gặp hoàng đế, mang thai, sinh nở cho đến nuôi con đều bị kiểm soát chặt chẽ.

Nhắc đến hậu cung, nhiều người vẫn nghĩ đó là nơi các phi tần được hưởng đủ đầy, sống trong nhung lụa và chờ ngày sinh con cho hoàng đế. (Ảnh: Sohu)

Trong xã hội phong kiến, hậu cung được tổ chức theo hệ thống thứ bậc nghiêm ngặt. Từ hoàng hậu, phi, tần, quý nhân đến các bậc thấp hơn, mỗi người đều có vị trí và nơi ở riêng. Trên danh nghĩa, tất cả đều là người của hoàng đế, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng có cơ hội được nhà vua để mắt tới.

Nhiều ghi chép lịch sử cho thấy số phi tần trong cung thường vượt xa quy định. Hán thư từng chép Hán Vũ Đế có "hậu cung mấy nghìn người", còn Tư trị thông giám nhiều lần nhắc đến tình trạng phi tần đông đảo nhưng số người thực sự được sủng hạnh lại rất ít. Khi số phụ nữ trong hậu cung quá lớn, cơ hội được gặp hoàng đế gần như chỉ rơi vào tay một nhóm rất nhỏ.

Với phần đông còn lại, cuộc sống trong cung chẳng khác gì một sự chờ đợi không hồi kết. Nhiều người bị xếp ở những khu điện xa, biệt quán hoặc nơi tách biệt với chỗ ở của hoàng đế. Họ mang danh phi tần, nhưng thực chất chỉ như những con người bị "cất giữ" trong guồng máy cung đình.

Ngay cả việc được triệu hạnh cũng không hề đơn giản. Từ khâu dâng thẻ bài, dẫn người, tắm rửa thay y phục đến ghi chép giờ giấc ra vào, mọi thứ đều phải theo quy trình nghiêm ngặt. Điều đó đồng nghĩa với việc mang thai, sinh con chưa bao giờ chỉ là chuyện riêng của một người phụ nữ, mà còn là một phần trong cơ chế quản trị hậu cung.

Kết quả giám định hài cốt hé lộ một sự thật đau lòng

Điểm khiến nhiều nhà nghiên cứu chú ý nằm ở các cuộc khai quật mộ táng phi tần qua nhiều thời kỳ. Sau khi hài cốt được giám định, chuyên gia có thể đối chiếu dấu vết trên xương chậu, cấu trúc cơ thể và một số đặc điểm sinh học để nhận định người đã khuất từng trải qua sinh nở hay chưa.

Chính từ đây, nhiều điều bất thường bắt đầu lộ ra. Có trường hợp văn bia hoặc ghi chép trong cung cho biết người phụ nữ ấy "từng sinh con", nhưng dấu vết trên di cốt lại không cho thấy cơ thể đã trải qua quá trình sinh nở. Ngược lại, cũng có những trường hợp được nhìn nhận như người "không thể sinh", nhưng các phân tích khảo cổ và sử liệu cho thấy họ có thể chưa từng có cơ hội thực sự để làm mẹ.

Những kết quả giám định này mở ra một góc nhìn khác: nhiều phi tần không phải vô sinh, mà là bị chính cơ chế hậu cung đẩy ra ngoài khả năng sinh sản. Có người cả đời không được gặp vua. Có người được sủng ái nhưng việc mang thai không được thừa nhận nếu không có ghi chép chính thức. Có người mang thai rồi mất mạng vì không được chữa trị kịp thời.

Được mang thai chưa chắc đã sinh được, sinh được cũng chưa chắc giữ được con

Bi kịch của nhiều phi tần không dừng lại ở việc khó có cơ hội mang thai. Ngay cả với những người đủ may mắn được sủng ái, chuyện sinh con trong xã hội cổ đại vẫn là một canh bạc sinh tử.

Trong điều kiện y tế thiếu thốn, không có khái niệm vô trùng như ngày nay, mỗi ca sinh đều tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Một số ghi chép cung đình cho thấy có phi tần rơi vào cảnh khó sinh nhưng ban đầu chỉ được cung nữ hoặc bà đỡ xử lý. Việc mời thái y không phải lúc nào cũng diễn ra ngay lập tức, bởi còn phụ thuộc vào nhiều quy định nghiêm ngặt trong nội cung.

Chỉ riêng sự chậm trễ ấy cũng đủ khiến nhiều người không thể qua khỏi. Nói cách khác, không ít phi tần không phải không thể sinh, mà là không thể sống sót để sinh con an toàn.

Ngay cả khi vượt qua hiểm nguy để sinh được con, nhiều người vẫn chưa chắc được thực sự làm mẹ. Trong cung đình, con của phi tần thường được đưa đến nơi nuôi dạy riêng chỉ sau một thời gian ngắn chào đời. Người mẹ không có toàn quyền chăm sóc, gần gũi hay trực tiếp giáo dưỡng con mình. Quan hệ mẹ con vì thế bị cắt rời gần như từ những ngày đầu tiên.

Suy cho cùng, điều đau đớn nhất không nằm ở chuyện các phi tần sống trong xa hoa hay thiếu thốn, mà ở chỗ họ không có quyền quyết định số phận của chính mình. Và chỉ đến khi những ngôi mộ được mở ra, hài cốt được giám định, người đời mới thấy rõ rằng phía sau hai chữ "hậu cung" không chỉ là quyền quý, mà còn là một cơ chế lạnh lùng kiểm soát thân thể, sinh sản và cả thiên chức làm mẹ của biết bao phụ nữ.

Theo Sohu, Sina, 163