Ronaldo bị troll không thương tiếc vì vẻ mặt hờn dỗi khi chỉ về nhì ở giải The Best

Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lễ trao giải FIFA The Best 2020 được tổ chức trực tuyến. Ở hạng mục "Cầu thủ hay nhất năm", 3 ứng viên Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski vui vẻ nhận lời tham gia thông qua hình thức livestream.



Ở khoảnh khắc Lewandowski được xướng tên thắng giải, trong khi Messi nở nụ cười nhẹ, gương mặt của Ronaldo lại lạnh tanh và kém vui. Nét mặt hờn dỗi của siêu sao người Bồ Đào Nha nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Gương mặt "hằm hằm" của Ronaldo trong lễ trao giải The Best khiến cộng đồng mạng dậy sóng (Ảnh: Getty)

Trong đó, xuất hiện không ít bình luận troll CR7. "Gương mặt của Ronaldo như thể anh ấy sẽ phá nát căn phòng đang ngồi một khi tắt camera", tài khoản Harrison Prolic buông lời hài hước. Vài bình luận khác như: "Anh ấy như thể vẫn đang nghĩ về quả phạt đền hụt tối qua" hay "Ronaldo rõ ràng không vui, lẽ ra anh ấy nên kiếm cớ bị ốm để không tham dự" cũng đều nhận về nhiều lượt like.



Nhưng cũng rất nhiều ý kiến lên tiếng bảo vệ "nét mặt" của Ronaldo. Theo đó, những người yêu mến CR7 lập luận, thần tượng của mình chẳng qua luôn khát khao chiến thắng mọi giải thưởng.

"Lewandowski tất nhiên xứng đáng giành chiến thắng năm nay. Ronaldo có thể không vui nhưng đó là biểu biện của một ngôi sao luôn quyết tâm hướng đến đỉnh cao nhất. Điều đó chẳng có gì đáng chê trách", một ý kiến nhận nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng thông qua fan page B/R Football.

Ronaldo và đồng nghiệp trong màu áo CLB nữ Juventus, Barbara Bonansea, tham dự lễ trao giải The Best thông qua hình thức trực tuyến (Ảnh: Getty)

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Ronaldo góp mặt trong danh sách đề cử cuối cùng của The Best nhưng không đoạt giải. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng 2 lần giành giải thưởng cao quý được trao bởi FIFA ở các năm 2016 và 2017.