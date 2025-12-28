Rộn ràng vú sữa Lò Rèn, nhà vườn "bỏ túi" hàng trăm triệu đồng

Ngày 28-12, ông Trần Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Vườn cây ăn trái Trường Khương A (TP Cần Thơ), cho biết vú sữa Lò Rèn được thương lái mua tại vườn từ 20.000-22.000 đồng/kg, vú sữa bơ hồng từ 15.000-16.000 đồng/kg.

Nhà vườn thu lãi hơn 200 triệu đồng/vụ nhờ trồng vú sữa

"Do thời điểm này rơi vào cuối vụ nên giá sụt giảm. Hồi đầu vụ vào cuối tháng 8, giá vú sữa Lò Rèn dao động từ 50.000 – 55.000 đồng/kg. Năm nay, năng suất vú sữa từ 11-12 tấn/ha, với giá bán từ 20.000 – 55.000 đồng/kg trong suốt vụ thu hoạch, nhà vườn thu lãi hơn 200 triệu đồng/ha" – ông Chiến thông tin.

HTX Vườn cây ăn trái Trường Khương A có hơn 20 ha vú sữa được cấp mã số vùng trồng và sản xuất theo chuẩn VietGAP. Diện tích này bị thu hẹp hơn so với những năm trước do xã viên chuyển sang trồng sầu riêng.

Cũng theo Giám đốc HTX Vườn cây ăn trái Trường Khương A, những năm về trước, diện tích trồng vú sữa của HTX hơn 30 ha, nhưng khoảng 2 năm nay, xã viên chuyển một phần diện tích sang trồng sầu riêng vì cây vú sữa đã lão hoá, năng suất không đạt như trước.

Vú sữa của Vườn cây ăn trái Trường Khương A được trồng theo chuẩn VietGAP

Trong khi đó, ghi nhận tại một số chợ tại Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá vú sữa Lò Rèn được bán từ 35.000-40.000 đồng/kg, vú sữa tím từ 15.000-20.000 đồng/kg.