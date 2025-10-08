Rời xa khí đốt Nga, EU đang ‘nương tựa’ vào nguồn cung mới: Có thể cung cấp đến 70% nhu cầu, thừa nhận “chúng tôi ngày càng phụ thuộc”

Ảnh minh họa

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ phải tăng đáng kể lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ trong mùa đông này giữa bối cảnh nguồn dự trữ giảm và nguồn cung qua đường ống từ Nga và Algeria suy yếu. Diễn biến này có thể khiến giá khí đốt tại châu Âu biến động mạnh hơn trong thời gian tới.

Theo các nhà phân tích và dữ liệu thị trường, châu Âu sẽ cần nhập khẩu thêm khoảng 160 chuyến hàng LNG trong mùa đông năm nay, nâng tổng số lên khoảng 820 tàu – tăng từ mức 660 tàu của năm ngoái. Lượng nhập khẩu này dự kiến đáp ứng khoảng 48% tổng nguồn cung khí đốt của EU, tương đương nhu cầu khoảng 16 tỷ mét khối (bcm) trong mùa đông.

Cách đây một thập kỷ, LNG chỉ chiếm 10% nhu cầu khí đốt của khối này, và tăng lên 23% vào năm 2021, thời điểm trước khi Nga xảy ra xung đột với Ukraine khiến EU cắt giảm nhập khẩu khí đốt Nga qua đường ống. Một tàu chở LNG hiện đại thông thường có sức chứa khoảng 0,1 bcm.

Giới phân tích nhận định việc Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu LNG đã giúp châu Âu tránh được khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn vào năm 2022. Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào nguồn cung Mỹ cũng tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang tái áp thuế lên nhiều đối tác thương mại, bao gồm cả EU.

Theo công ty nghiên cứu Energy Aspects, Mỹ có thể cung cấp tới 70% lượng LNG nhập khẩu của châu Âu trong giai đoạn 2026–2029, tăng mạnh so với mức 58% hiện nay. Xu hướng này được thúc đẩy bởi kế hoạch của EU nhằm cấm nhập LNG từ Nga từ năm 2027 và ngừng hoàn toàn khí đốt Nga từ năm 2028.

“Chúng tôi ngày càng phụ thuộc vào Mỹ,” một lãnh đạo giấu tên của công ty LNG lớn tại châu Âu thừa nhận, cho rằng khối này có rất ít lựa chọn thay thế khi nguồn cung từ Algeria giảm, còn sản lượng khí đốt của Na Uy – nhà cung cấp nội khối lớn nhất cũng đang đi xuống.

Các chuyên gia cảnh báo rằng giá LNG giao ngay vốn biến động mạnh sẽ khiến thị trường khí đốt châu Âu dễ bị tác động hơn so với hợp đồng đường ống dài hạn, đặc biệt khi nhu cầu LNG từ Trung Quốc tăng cao có thể gây biến động giá và ảnh hưởng đến khả năng tích trữ khí.

Dữ liệu từ Gas Infrastructure Europe cho thấy tính đến ngày 4/10, lượng khí đốt dự trữ của EU đạt 82,75% công suất, tương đương 944 TWh – giảm so với 94,32% cùng kỳ năm ngoái và ở mức thấp nhất kể từ năm 2021. Tồn kho từng rơi xuống dưới 34% vào tháng 3/2025, mức thấp nhất trong ba năm.

Florence Schmit, chiến lược gia năng lượng tại Rabobank, nhận định nguồn cung qua đường ống sụt giảm cùng với sự phụ thuộc lớn hơn vào LNG sẽ buộc EU phải tăng cường khai thác và bơm bổ sung vào kho dự trữ trong những năm tới.

Theo dự báo của hãng phân tích Kpler, đến cuối mùa đông 2025–2026, lượng khí lưu trữ của châu Âu có thể giảm xuống chỉ còn 29% công suất – mức thấp nhất trong 7 năm. Energy Aspects cảnh báo tình trạng này sẽ làm gia tăng đáng kể rủi ro biến động giá khí đốt tại EU trong năm 2026.

Theo Reuters﻿