Rời Green SM, Cựu CEO Nguyễn Văn Thanh lập startup xe điện, mục tiêu ra mắt sản phẩm năm 2027

Sau khoảng 3 tháng rời vị trí Tổng giám đốc GSM - doanh nghiệp sở hữu và vận hành hãng taxi điện Green SM, ông Nguyễn Văn Thanh xuất hiện tại một startup xe điện mới thành lập, với tỷ lệ sở hữu lên tới 85%.

CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES (AVES) được thành lập ngày 9/9/2026, đặt trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện đầu tiên ra thị trường vào mùa hè năm 2027.

Cựu CEO GSM nắm 85% vốn

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, AVES hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất xe điện, với ba cổ đông sáng lập.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ và là cổ đông chi phối. Ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng, nắm 10%, còn ông Triệu Tuyên Hoàng sở hữu 5% vốn với số tiền góp 1,5 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của ông Nguyễn Văn Thanh tại AVES diễn ra chỉ khoảng 3 tháng sau khi ông rời ghế Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM).

AVES còn có sự tham gia của ông Lê Hoàng Long với vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại. Ông Long từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega, trước đây là Hkbike, và Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast.

Xe máy điện, xe đạp điện dự kiến ra mắt mùa hè 2027

AVES xác định ba mảng phát triển gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong đó, phương tiện điện sẽ là nhóm sản phẩm được thương mại hóa trước.

Theo kế hoạch, xe máy điện và xe đạp điện là hai dòng sản phẩm đầu tiên dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2027.

Từ nay đến thời điểm này, AVES sẽ xây dựng đội ngũ nhân sự, chuẩn bị nhà máy và triển khai trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Trung tâm dự kiến đảm nhiệm quá trình nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện các mẫu xe trước khi sản xuất thương mại.

Các hình ảnh nhận diện được doanh nghiệp công bố cũng hé lộ tham vọng phát triển dải sản phẩm rộng hơn. Ngoài hai mẫu xe đạp điện, hình ảnh còn xuất hiện bóng dáng của xe tay ga, xe máy mang phong cách thể thao và một mẫu xe ba bánh chở hàng.

Dù vậy, AVES hiện mới xác nhận kế hoạch thương mại hóa xe máy điện và xe đạp điện trong năm 2027, chưa công bố lộ trình cụ thể đối với các dòng phương tiện còn lại.

Doanh nghiệp cũng bắt đầu tuyển dụng nhân sự ở nhiều vị trí như kỹ thuật cơ khí, kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng nhà cung cấp, logistics và mua hàng, cho thấy quá trình xây dựng chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất đang được triển khai song song.

AVES đồng thời tổ chức cuộc thi thiết kế xe máy điện AVES Future Mobility Challenge 2026, nhận bài từ ngày 21/9 đến 27/10, với tổng giải thưởng 265 triệu đồng. Cuộc thi gồm hai hạng mục là Thiết kế ứng dụng và Thiết kế ý tưởng.