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Robot Skapion có khả năng bắn hạ đồng thời 100 UAV với độ chính xác 97%

Bạch Dương
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Xu hướng sử dụng các hệ thống phòng không giá rẻ dạng robot để chống lại máy bay không người lái đang được nhân rộng.

Mới đây công ty khởi nghiệp Skapion của Mỹ đã công bố một hệ thống phòng không dạng robot tiên tiến, có khả năng đánh chặn đồng thời một số lượng lớn máy bay không người lái, doanh nghiệp này tuyên bố đây là "lần đầu tiên trên thế giới".

Về mặt số liệu, nhà sản xuất cho biết như sau: Trong trường hợp bị tấn công quy mô lớn, tối đa 100 máy bay không người lái sẽ bị phá hủy với xác suất 97%.

Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý đó là những con số đã nêu chưa được xác nhận bằng các thử nghiệm chiến đấu thực tế. Chiến thuật chống lại bầy đàn máy bay không người lái của hệ thống mới này dựa trên kiến trúc "nhiều đấu nhiều".

Cách tiếp cận như vậy bao gồm nhiều máy bay đánh chặn hoạt động đồng thời chống lại nhiều mục tiêu. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống kết hợp thông tin từ các cảm biến của chính nó hoặc những tổ hợp trinh sát khác, cho phép lựa chọn ưu tiên mục tiêu và phân bổ chúng giữa các máy bay đánh chặn trong thời gian thực.

Hệ thống robot phòng không Skapion dựa trên ý tưởng rất độc đáo.

Skapion có thể hoạt động cả dưới sự điều khiển của cả người vận hành và tự động. Nó hoàn toàn đủ khả năng tích hợp với các hệ thống điều khiển hiện có và những tổ hợp chống UAV khác.

Các mục tiêu chỉ bị tấn công bằng phương thức va chạm động năng, điều này đặc biệt quan trọng khi chống lại máy bay không người lái tự hành, vốn không phụ thuộc vào kênh liên lạc.

Hệ thống cung cấp khả năng phòng thủ toàn diện và sẽ được triển khai trên những nền tảng trên bộ và trên biển. Điều quan trọng không kém là Skapion loại bỏ sự cần thiết phải lãng phí các hệ thống phòng không đắt tiền để chống lại máy bay không người lái giá rẻ.

Theo Techcult
Tags

Robot Skapion

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