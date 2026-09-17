Rộ tin tướng quân đội Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine

Ông Robert Brovdi - chỉ huy lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine - cho biết, một vị tướng Nga đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào cuối tuần trước, chỉ hơn hai tuần sau khi vị tướng này được trao danh hiệu Anh hùng nước Nga.

Tướng Anton Grunis. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo ông Brovdi, vị tướng thiệt mạng được xác định là ông Anton Grunis. Tướng Grunis được cho là đã thiệt nạng trong một cuộc tấn công ban đêm của lực lượng Ukraine tại Donetsk.

“Cuộc tấn công diễn ra ngày 12/9”, ông Brovdi viết trên Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga thường không xác nhận các trường hợp tử vong của các quan chức cấp cao trên chiến trường, nhưng chỉ huy người Nga Apti Alaudinov xác nhận sự ra đi của ông Grunis trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, dù không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Grunis đã nhận danh hiệu Anh hùng nước Nga tại một buổi lễ vào cuối tháng 8.

Trước đó, vào ngày 3/7, ông đã báo cáo trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp an ninh được truyền hình trực tiếp, mô tả chi tiết cách lữ đoàn của ông tham gia vào việc giành quyền kiểm soát Kostiantynivka.

Vào thời điểm đó, Ukraine phủ nhận việc Nga giành được thành phố này và khẳng định lực lượng của họ vẫn nắm quyền kiểm soát.