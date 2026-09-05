Rộ tin nữ chính phim Tết của Trấn Thành là Hoa hậu hot nhất Vbiz, chỉ 1 hành động đã để lộ tất cả

Phải chăng Trấn Thành đã nhắm mỹ nhân này từ đầu?

Ngay sau khi Trấn Thành chính thức bấm máy dự án điện ảnh Tết mang tên EM, bộ phim đã lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Dù ê-kíp sản xuất đang giữ kín thông tin về dàn cast chính thức, netizen vẫn đang nhiệt tình truy lùng danh tính những gương mặt sẽ góp mặt vào dự án . Bên cạnh Võ Điền Gia Huy hay Trần Ngọc Vàng là hai cái tên liên tục được nhắc đến cho vai nam chính , mới đây nhất, các "thánh soi" trên mạng xã hội đã tìm ra bằng chứng cho thấy vai nữ chính có khả năng cao thuộc về một Hoa hậu đang hot bậc nhất Vbiz hiện nay - Thanh Thủy .

Thanh Thủy đang được đồn là nàng thơ mới của Trấn Thành. (Ảnh: FBNV)

Manh mối bắt nguồn từ động thái tương tác của cả hai trên mạng xã hội, cụ thể là việc Trấn Thành đã nhấn theo dõi tài khoản Instagram của Hoa hậu Thanh Thủy. Trang cá nhân cá nhân của đạo diễn Trấn Thành vốn chỉ theo dõi những ai thân thiết hay có hợp tác. Do đó, việc một cái tên mới toanh đột ngột xuất hiện trong danh sách này khiến khán giả cho rằng động thái này chẳng khác nào một lời ngầm khẳng định cho sự hợp tác sắp tới.

Bên cạnh đó, có netizen còn khẳng định theo các nguồn tin hậu trường mình nghe được, vai chính chắc chắn sẽ dành cho Thanh Thủy và Bích Phương cũng sắm một vai phụ trong EM. Thông tin "nội bộ" này càng khiến dân tình thêm xôn xao.

Ảnh: TikTok

Sự nghi ngờ của khán giả càng có thêm cơ sở khi nhìn lại những lần giao nhau giữa nàng hậu và nam đạo diễn đình đám . Trước đó, Thanh Thủy cũng từng nhận lời khen ngợi từ chính Trấn Thành về diễn xuất: "Bữa nay mới phát hiện thêm Thanh Thủy có khả năng diễn xuất nữa nha" .

Show thời trang có Thanh Thủy diễn, Trấn Thành cũng có mặt để ủng hộ bà xã Thanh Thủy từng đến ủng hộ đàn anh ra mắt Thỏ Ơi!! Trước đó, dân tình từng cho rằng vai diễn ban đầu vốn được cân nhắc cho ca sĩ Tóc Tiên nhưng động thái mới này đã làm đảo chiều mọi suy đoán. Dù tất cả hiện tại vẫn dừng lại ở mức tin đồn, phần đông khán giả đều tin chắc rằng sự xuất hiện của nàng hậu sẽ mang lại một làn gió hoàn toàn mới cho phòng vé.

Bình luận của netizen: - Trấn Thành mát tay chọn diễn viên lắm, nếu Thanh Thủy đóng chính thì đây sẽ là cú bứt phá lớn - Visual của Thanh Thủy lên màn ảnh rộng chắc chắn sẽ cực kỳ sáng - Hóng màn kết hợp mới mẻ này, mong chờ sự xuất hiện của cả khách mời Bích Phương nữa - Cũng như Tiểu Vy thôi, Thanh Thủy cũng hoàn toàn có thể đóng chính phim Trấn Thành - Tui cũng nghe đồn lâu rồi mà không biết thực hư sao

Về Thanh Thủy , cô hiện là một trong những nàng hậu Gen Z sở hữu sức hút và độ phủ sóng hàng đầu showbiz Việt hiện nay. Kể từ khi đăng quang, người đẹp ngày càng thăng hạng về mặt danh tiếng, liên tục là gương mặt mở màn hoặc kết show cho các nhà thiết kế đình đám và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Ảnh: FBNV

Với nhan sắc ngọt ngào, tỷ lệ cơ thể chuẩn mực cùng gương mặt sắc nét, visual của Thanh Thủy đang được đánh giá thuộc top đầu Vbiz. Nếu giả thuyết này trở thành sự thật, bộ phim Tết EM của Trấn Thành hứa hẹn sẽ là bệ phóng điện ảnh vững chắc, giúp nàng hậu khẳng định tài năng ở một vai trò hoàn toàn mới .