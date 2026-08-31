Con gái ruột kể về những ngày cuối đời của nhạc sĩ Phú Quang: Đút cho cha một giọt cà phê, cùng nghe nhạc

Phú Quang trong ký ức của con gái ông - Giáng Hương không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa. Với chị, ông còn là người cha sống tình cảm, hóm hỉnh, giàu nghị lực, có ý chí và đặc biệt đa cảm.

Không theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp như chị gái cả - Tiến sĩ, nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, Giáng Hương chọn công việc giảng dạy và có một cuộc sống khá kín tiếng. Thế nhưng, âm nhạc Phú Quang lại hiện diện trong chị từ khi còn chưa chào đời, trở thành một phần ký ức đặc biệt mà nhiều năm sau ngày cha qua đời, chị dùng để tiếp tục gìn giữ những tác phẩm của ông.

Giáng Hương lúc còn nhỏ trong vòng tay cha.

Giáng Hương hiện tại.

Người con gái lớn lên giữa âm nhạc Phú Quang

Giáng Hương là con gái thứ hai của nhạc sĩ Phú Quang và nghệ sĩ flute Nguyễn Hồng Nhung. Khác với chị gái cả Nguyễn Trinh Hương, Giáng Hương không theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp, hiện là giảng viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Xây dựng Hồng Đức, đồng thời giảng dạy chuyên ngành phun xăm thẩm mỹ tại K-Bea.

Công việc không liên quan đến âm nhạc nhưng những giai điệu của cha lại gắn với Giáng Hương từ những ngày đầu tiên của cuộc đời.

Các nhạc công vẫn thường vui vẻ trêu chị: "Chơi nhạc Phú Quang thì đừng đánh sai, con gái ông ấy có cái tai nghe phát hiện được nốt sai ngay đấy!".

Đó không chỉ là một câu nói đùa. Giáng Hương cho biết âm nhạc của cha đã trở thành một phần ký ức của chị từ rất sớm.

"Có lẽ âm nhạc của ông đã thai nghén ra tôi từ khi còn trong bụng mẹ cho nên tôi chưa bao giờ quên đi những giai điệu âm nhạc của ông", chị chia sẻ.

Tuổi thơ của Giáng Hương cũng gắn với âm nhạc từ cả cha lẫn mẹ. Nếu Phú Quang là nhạc sĩ đứng sau những giai điệu nổi tiếng thì mẹ chị - nghệ sĩ flute Nguyễn Hồng Nhung - lại mang đến những thanh âm của cây sáo.

Cuối những năm 1970, nhạc sĩ Phú Quang viết "Tình yêu của biển" dành tặng người vợ. Tác phẩm gắn với tiếng sáo độc tấu của bà qua nhiều lần biểu diễn và trở thành một trong những dấu ấn đẹp trong thế giới khí nhạc của Phú Quang.

Giáng Hương lớn lên trong một gia đình như thế, nhưng cuối cùng lại chọn một nghề nghiệp hoàn toàn khác. Có lẽ vì không làm âm nhạc chuyên nghiệp nên cách chị cảm nhận những sáng tác của cha không chỉ dựa trên kỹ thuật. Chị nghe bằng ký ức của một người con đã sống cùng những giai điệu ấy từ thuở nhỏ.

Giáng Hương ngày thơ ấu bên cha là nhạc sĩ Phú Quang và Mẹ là NSUT Flute Hồng Nhung.

Những ký ức chỉ khi trưởng thành mới hiểu hết

Phú Quang trong ký ức của Giáng Hương không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa. Với chị, ông còn là người cha sống tình cảm, hóm hỉnh, giàu nghị lực, có ý chí và đặc biệt đa cảm.

Một trong những ký ức khiến Giáng Hương nhớ mãi là thời điểm chị chuẩn bị sinh người con trai đầu lòng vào năm 2005.

Khi đó, Phú Quang đã chuyển ra Hà Nội sinh sống. Biết con gái sắp sinh, ông vẫn vào Sài Gòn và ở lại 10 ngày để chờ cháu ngoại chào đời.

Giáng Hương kể: "Có những điều về cha mẹ chỉ đến khi trưởng thành, người ta mới hiểu hết giá trị. Với Giáng Hương, một trong những ký ức đặc biệt nhất là năm 2005, khi chị chuẩn bị sinh người con trai đầu lòng. Khi ấy cha tôi đã chuyển ra Hà Nội sinh sống. Vậy mà biết con gái sắp sinh, ông lại vào Sài Gòn và ở lại mười ngày chỉ để chờ cháu ngoại chào đời.

Vì tôi chọn sinh thường, ông cứ đếm từng ngày, nhất định bảo con gái phải hỏi bác sĩ xem đã đến ngày sinh hay chưa. Và đến đúng ngày dự sinh, ông đưa con gái vào bệnh viện để chờ đón cháu ngoại. Tên của con trai tôi cũng do chính ông đặt, với chữ "Quang" làm tên đệm.

Ông luôn có tấm hình của đứa cháu ngoại và giữ ở bên cạnh đầy ấm áp, yêu thương… Có lẽ, với một người con, đôi khi những ký ức quý giá nhất không phải là những điều lớn lao mà là việc người cha đã từng vì mình mà ở bên mình trong một khoảng thời gian đặc biệt ý nghĩa chỉ để chắc chắn rằng con được bình an trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời làm mẹ".

Với Giáng Hương, những kỷ niệm như vậy giúp chị hiểu hơn về người cha phía sau hình ảnh một nhạc sĩ nổi tiếng. Đó cũng là lý do những tác phẩm của Phú Quang đối với chị chưa bao giờ chỉ đơn thuần là những bản nhạc.

Nhạc sĩ Phú Quang bồng cháu ngoại - con của Giáng Hương.

Giọt cà phê trong những ngày cuối cùng bên cha

Trong ba chị em, Giáng Hương là người có nhiều thời gian ở gần cha hơn. Ngay cả trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, khi việc đi lại giữa Sài Gòn và Hà Nội gặp nhiều khó khăn, chị vẫn tranh thủ ra Hà Nội thăm cha.

Những ngày cuối đời của Phú Quang vì thế được lưu giữ trong ký ức Giáng Hương bằng những hình ảnh rất nhỏ: một buổi sáng trong bệnh viện, một ly cà phê, một chiếc iPad và người con gái ngồi bên cha.

Khi ấy, sức khỏe Phú Quang đã rất yếu. Giáng Hương vẫn đút cho cha một giọt cà phê và nói chuyện với ông. Chị mở iPad rồi nói: "Bố, con mình nghe nhạc uống cà phê nhé!". Chị hỏi cha muốn nghe nhạc Pháp, nghe giao hưởng hay nghe chính những sáng tác của Phú Quang. Ông không nói, chỉ đưa tay nhấn vào màn hình và chọn nghe những ca khúc của mình.

Một giọt cà phê, một bản nhạc, một bàn tay yếu ớt vẫn muốn tự mình lựa chọn. Với Giáng Hương, đó là một trong những kỷ niệm cuối cùng về cha mà chị vẫn giữ nguyên vẹn. Cà phê có vị đắng, nhưng ký ức ấy lại ngọt ngào.

Sau khi Phú Quang qua đời, những ký ức ấy trở thành một phần quan trọng trong cách Giáng Hương tiếp cận các tác phẩm của cha. Chị bắt đầu đảm nhận việc biên tập các ca khúc của Phú Quang cho những chương trình âm nhạc.

Điều khiến Giáng Hương lo lắng nhất không phải khối lượng tác phẩm đồ sộ của cha, mà là sợ bản thân không thể biên tập các bài hát theo cảm xúc.

Thực tế, suốt năm năm qua, điều này gần như chưa trở thành trở ngại: "Trong tất cả các chương trình năm năm qua thì gần như tôi không gặp phải khó khăn gì. Bởi tất cả những ca khúc ấy đã đi cùng tôi từ bé cho đến hôm nay" - Giáng Hương trải lòng.

Với chị, biên tập âm nhạc không đơn giản là lựa chọn ca khúc hay sắp xếp tiết mục. Mỗi bài hát đều gắn với một giai đoạn, một câu chuyện và một phần ký ức về cha. Nếu có lúc bối rối, Giáng Hương lại thắp hương khấn cha và tin rằng ông vẫn sẽ chỉ dẫn mình.

Niềm tin ấy đến từ sự gắn bó giữa hai cha con hơn là một điều gì quá huyền bí. Chị hiểu cha thích gì, nghĩ gì, yêu âm nhạc như thế nào và muốn những tác phẩm của mình được vang lên ra sao.

Chương trình "Còn mãi một tình yêu" với âm nhạc Phú Quang sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Giữ nguyên những giá trị Phú Quang để lại

Trong chương trình "Còn mãi một tình yêu" vào tháng 10 tới, Tiến sĩ, nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, còn Giáng Hương phụ trách phần biên tập âm nhạc.

Hai chị em đứng ở những vị trí khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: tiếp tục gìn giữ âm nhạc của cha. Giáng Hương hiểu rằng âm nhạc là một phần đời của Phú Quang, còn sự nghiệp sáng tác là thành quả ông đã dành cả cuộc đời để vun đắp.

Vì thế, chị không muốn "làm mới" cha theo một cách xa lạ với những giá trị ông từng theo đuổi. Điều chị và các anh chị em mong muốn là tiếp tục giữ những gì cha đã tạo dựng, để tình yêu của khán giả dành cho âm nhạc Phú Quang được tiếp nối.

"Chúng tôi là những thế hệ kế thừa nhưng vẫn luôn theo tôn chỉ của ông. Âm nhạc là một phần đời của ông, sự nghiệp sáng tác ông đã mất cả cuộc đời. Chúng tôi chỉ mong rằng mãi giữ được tất cả những tình yêu mà khán giả đã, đang và sẽ dành cho các con của nhạc sĩ" – Giáng Hương chia sẻ.

Không đứng trên sân khấu với tư cách một nghệ sĩ, Giáng Hương chọn đứng phía sau những giai điệu của cha, lắng nghe, lựa chọn, sắp xếp và gìn giữ. Bởi với chị, mỗi ca khúc Phú Quang không chỉ là một tác phẩm âm nhạc.

Đó là tuổi thơ, là tiếng sáo của mẹ, là những năm tháng gia đình cùng nhau đi qua thăng trầm, là người cha từng từ Hà Nội vào Sài Gòn chờ con gái sinh con và là một giọt cà phê trong những ngày cuối đời.

Phú Quang đã đi xa nhưng với Giáng Hương, ông vẫn có thể trở về mỗi khi những giai điệu quen thuộc vang lên.

Và có lẽ, đó là cách người con gái thứ của Phú Quang tiếp tục giữ cha ở lại: bằng một đôi tai biết lắng nghe, một trái tim nhạy cảm và những ký ức đủ sâu để âm nhạc của ông không bị lãng quên.