Rộ tin Hồng Thanh ngoại tình với 1 mỹ nhân Việt, là nguyên nhân chia tay DJ Mie?

Người trong cuộc cũng lên tiếng thừa nhận mối quan hệ với Hồng Thanh.

Thời gian gần đây, cuộc sống của diễn viên Hồng Thanh nhận được sự quan tâm của công chúng. Không chỉ tiết lộ phải bán đồ hiệu, phải làm tranh đính đá, tiếp thị liên kết... chuyện tình cảm của Hồng Thanh cũng được nhắc lại. Theo đó, DJ Mie liên tục phải lên tiếng đáp trả những bình luận gợi nhắc đến người cũ trên trang cá nhân của cô. Cũng từ đây, trên Threads xuất hiện nhiều bài đăng đào lại các tình tiết khó hiểu trong việc DJ Mie và Hồng Thanh chia tay cách đây 3 năm.

Nhiều người phát hiện cả hai thông báo chia tay vào tháng 8/2023 nhưng trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh được cho là của Tú Hảo và Hồng Thanh cũng được chụp vào tháng 8/2023. Trong ảnh, cả hai điện áo đôi, ôm nhau vô cùng tình tứ. Ngay sau đó, nhiều người gọi tên Tú Hảo vì cho rằng cô là người thứ 3, xen chân vào mối tình của DJ Mie và Hồng Thanh khiến cả hai phải chia tay.

Mạng xã hội xuất hiện bức ảnh được cho là Hồng Thanh và Tú Hảo khiến cô liên tục bị gọi tên

Giữa lúc ồn ào ngày càng lan rộng, Tú Hảo đã trực tiếp lên tiếng ngay bên dưới bài đăng này trên Threads. Cụ thể, Tú Hảo thừa nhận từng có thời gian tìm hiểu Hồng Thanh nhưng mối quan hệ của cả hai đã kết thúc. Thời điểm đó, cả Tú Hảo và Hồng Thanh đều đang độc thân, không ảnh hưởng đến ai. Cô cũng mong cư dân mạng ngừng bàn tán vì hiện tại ai cũng đã có hạnh phúc và cuộc sống riêng.

Cụ thể, Tú Hảo chia sẻ: "Hời ơi cái gì chấn động vậy mấy bà. Nói chứ hồi đó tụi tui có tìm hiểu qua lại đâu đó chừng mấy tuần hà. Xong rồi lại thôi, lúc đó cả 2 cũng độc thân chứ không có người thứ 3,4 gì ở đây nha mấy bà ơi. Gia đình tui đang vui vẻ hạnh phúc, đừng có để chuyện hiểu lầm đi quá xa nha chị em".

Tú Hảo lên tiếng tin đồn là người thứ 3 xen vào hạnh phúc của Hồng Thanh và Mie

Tú Hảo, tên đầy đủ Nguyễn Bạch Tú Hảo, sinh năm 1996 tại Nha Trang, là quán quân The Face Vietnam 2017 - một trong những gương mặt nổi bật bước ra từ làng mẫu Việt. Tuy nhiên, bước đệm từ cuộc thi không giúp Tú Hảo vụt thành sao. Cô vẫn duy trì công việc người mẫu nhưng có thời gian chững lại, đôi khi còn bị so sánh với những gương mặt cùng bước ra từ cuộc thi. Vào đầu năm nay, Tú Hảo công khai hẹn hò với diễn viên Quỳnh Lý.

Tú Hảo là mỹ nhân Việt có ngoại hình xinh xắn, từng tạo dấu ấn ở The Face

Hiện tại, Tú Hảo đang hẹn hò diễn viên Quỳnh Lý

Nguyên nhân DJ Mie và Hồng Thanh chia tay

Hồng Thanh và DJ Mie hẹn hò từ năm 2020 sau khi gặp gỡ trong một chương trình giải trí. Đến tháng 11/2003, thông tin cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 3 năm yêu khiến cư dân mạng xôn xao. Thời điểm đó, đại diện của Hồng Thanh và DJ Mie xác nhận: "Cả hai chia tay vào đầu năm 2023. Sau đó, cặp đôi cho nhau cơ hội qua lại xem có thể cùng với nhau đi tiếp không, nhưng vì hết duyên nên dừng lại trong vui vẻ. Thực tế, thời điểm chia tay chính xác là khoảng tháng 8".

Hồng Thanh chia sẻ: "Nói về thời gian chia tay thì hai đứa đã chia tay vào trước Tết năm 2023 nhưng mọi người thắc mắc là tại sao là tháng 8/2023 mới công bố. Trong lúc đó, tôi và Mie cũng muốn cho nhau cơ hội để có thể xem mình có thể quay lại với nhau được không. Nhưng mà thật ra dần dần hai đứa cũng gặp nhau, đi ăn cùng chia sẻ nhiều chuyện trong công việc, cuộc sống thì thấy 2 đứa không thể nào tiếp tục được nữa".

Cả hai từng thừa nhận chia tay vào tháng 8/2023 nhưng một thời gian sau mới công bố

Về phía Mie, khi đó cô thổ lộ: "Trước khi đăng clip, tôi và anh Thanh đã đi với nhau, gặp nhau rất nhiều và cũng có nói chuyện, trao đổi về công việc. Sau đó, cả hai quyết định sẽ phải nói một lần. Vì lúc đó tôi nghĩ cảm xúc của chúng tôi vừa đủ, và tâm cũng bình ổn nên quyết định cho khán giả biết về những thông tin lan truyền không đúng sự thật trên mạng xã hội. Nó cũng ảnh hưởng đến chúng tôi nữa, nên cả hai đã quyết định sẽ nói ra ở thời điểm đó".

Liên quan đến mối quan hệ sau chia tay, DJ Mie nói: "Sau chia tay, chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác, rất khó để vượt qua và cũng rất khó để nói chuyện với nhau. Nhưng đến cuối cùng, chúng tôi nghĩ xuất phát điểm cả hai đã tử tế với nhau và cả quá trình yêu nhau đã rất chân thành, nên những vấn đề trong lúc quen nhau, chúng tôi đã giải quyết bằng cách dừng lại. Tôi nghĩ đến bây giờ tôi vẫn luôn tôn trọng anh Thanh và anh cũng vậy. Đó là lý do để chúng tôi tôn trọng nhau đến cuối cùng".

Thời gian gần đây, công chúng liên tục so sánh cuộc sống khác biệt của Mie và Hồng Thanh sau khi chia tay. Trong khi Hồng Thanh phải bán đồ hiệu, về quê làm tiếp thị liên kết thì Mie ngày cằng thăng hạng, tậu nhà, tậu xe và còn có những cột mốc mới trong công việc. Thời điểm mới chia tay, nữ DJ cũng đã nói: "Lúc chúng tôi yêu nhau mọi người cũng so sánh, lúc chia tay mọi người cũng so sánh. Thật sự tôi nghĩ sự so sánh đó cũng là một phần khiến cho cả hai bị tổn thương trong lúc quen nhau. Cho nên đến hiện tại, dù ai đang đi hướng nào chăng nữa, họ vẫn cố gắng trên con đường của họ. Anh Thanh vẫn đang cố gắng làm việc của anh và tôi cũng như vậy. Tôi chỉ mong mọi người sẽ luôn hướng đến những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi thôi".

Cả hai đã có cuộc sống mới sau 3 năm tan vỡ

Ảnh: FBNV