Rộ thông tin xe máy điện VinFast mới dáng như Honda Vario: Vận tốc tới 90km/h, chạy 145km/sạc, phuộc bình dầu, dễ ra mắt trong thời gian gần

Mẫu xe máy điện mới có thể mang tên VinFast Kinet với thiết kế hầm hố tương tự Viper nhưng sở hữu tốc độ tối đa cao hơn, hứa hẹn sẽ sớm được hãng xe Việt chính thức cho trình làng trong thời gian gần.

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh kèm thông tin rò rỉ về một mẫu xe máy điện mới của VinFast có tên gọi là Kinet.

Mẫu xe máy điện mới của VinFast có thể mang tên Kinet. Ảnh dựng đồ họa dựa vào ảnh rò rỉ: Bí Mật Xe Biz

Nhiều khả năng đây chính là mẫu xe máy điện mới mà fanpage của VinFast vừa tung ảnh úp mở (teaser) kèm dòng trạng thái "đón chờ dấu ấn thể thao mới" và nhấn mạnh vào "cảm giác bứt tốc đầy phấn khích với những cú đề-pa tức thì", do có sự trùng khớp ở thiết kế phần đầu xe. Dòng chữ "Coming Soon" cho thấy mẫu xe máy điện mới này sắp ra mắt.

Chiếc xe trong hình ảnh úp mở mà VinFast mới đăng tải có thiết kế khá giống với hình ảnh rò rỉ của mẫu xe mang tên Kinet. Ảnh: VinFast

Theo hình ảnh rò rỉ, xét về tổng thể, VinFast Kinet sở hữu kiểu dáng thể thao với các đường nét hầm hố, nam tính, mang phom dáng góc cạnh tương tự dòng xe Viper mà hãng đang bán, đồng thời gợi liên tưởng đến mẫu Honda Vario chạy xăng. Đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng và dải LED định vị ban ngày được tạo hình chữ V vuốt cao sắc nét. Xe sử dụng sàn để chân dạng phẳng và phần yên liền khối vuốt cao dần về phía đuôi.

Ngoài kiểu dáng tổng thể này, thiết kế mâm xe dạng 5 chấu kép, cụm giảm xóc đôi phía sau tích hợp bình dầu độc lập, và hệ thống động cơ dạng đặt trực tiếp ở bánh sau của Kinet trông rất giống với Viper. Tuy nhiên, nếu mang tên mới, đây có thể là mẫu xe máy điện hoàn toàn mới của VinFast chứ không phải bản nâng cấp của Viper.

Dù có dáng tương tự Viper, Kinet có phần đầu thiết kế cầu kỳ hơn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Về thông số kỹ thuật và vận hành được ghi nhận trong tài liệu rò rỉ, Kinet có quãng di chuyển đạt tới 145 km cho mỗi lần sạc đầy trong điều kiện lý tưởng. Mẫu xe này được trang bị 2 chế độ lái là Eco và Sport, với vận tốc giới hạn tối đa lần lượt ở 49 km/h và 90 km/h (cao hơn Viper). Khả năng bứt tốc của xe từ 0-50 km/h là dưới 12 giây khi thử nghiệm với 1 người lái nặng 65 kg.

Hiện chưa rõ thông tin về pin của Kinet. Với việc VinFast đang liên tục đẩy mạnh mở rộng nhiều trạm đổi pin thời gian qua, không loại trừ khả năng mẫu xe máy điện mới này cũng sẽ được trang bị pin tháo rời và đổi được.